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Появились подробности уголовного дела против звезды «Вампиров средней полосы»

Против актера завели уголовное дело за уклонение от армии
Глеб Калюжный
Глеб Калюжный

Правоохранительные органы завели уголовное дело против актера Глеба Калюжного из-за неявки в военкомат. Об этом сообщает РИА Новости.

Калюжный должен был посетить военный комиссариат в октябре 2024 года, но так и не явился. Актеру грозит лишение свободы на срок до двух лет, если его признают виновным по части 1 статьи 328 УК России.

О том, что против актера Глеба Калюжного возбудили уголовное дело за уклонение от армии, стало известно 5 марта.

Глеб Калюжный дебютировал в кино в 2015 году в сериале «14+». Он стал наиболее известен по роли Женька в комедии «Вампиры средней полосы». В его фильмографии более 40 работ. Он снимался в проектах «Красный шелк», «Киберслав», «14+», «Черная весна», «Содержанки», «Трудные подростки».