Появились подробности уголовного дела против звезды «Вампиров средней полосы»

Правоохранительные органы завели уголовное дело против актера Глеба Калюжного из-за неявки в военкомат. Об этом сообщает РИА Новости.
Калюжный должен был посетить военный комиссариат в октябре 2024 года, но так и не явился. Актеру грозит лишение свободы на срок до двух лет, если его признают виновным по части 1 статьи 328 УК России.
О том, что против актера Глеба Калюжного возбудили уголовное дело за уклонение от армии, стало известно 5 марта.
Глеб Калюжный дебютировал в кино в 2015 году в сериале «14+». Он стал наиболее известен по роли Женька в комедии «Вампиры средней полосы». В его фильмографии более 40 работ. Он снимался в проектах «Красный шелк», «Киберслав», «14+», «Черная весна», «Содержанки», «Трудные подростки».