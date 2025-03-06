Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Агент Евгения Миронова опроверг информацию о госпитализации актера

Ранее СМИ сообщали, что Евгений Миронов обратился к врачам из-за ухудшения самочувствия
Евгений Миронов
Евгений Миронов

Агент актера Евгения Миронова Алексей заявил, что информация о его госпитализации с проблемами сердца не соответствует действительности. В разговоре с aif.ru он отметил, что артист сейчас чувствует себя хорошо.

«Все хорошо! Это дезинформация», — сообщил Алексей.

Ранее СМИ сообщали, что Евгений Миронов обратился к врачам из-за ухудшения самочувствия, скачков давления и онемения рук. Сообщалось, что у него якобы выявили нарушения в работе сердца, после чего экстренно госпитализировали.

Известно также, что актер уже сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем — в прошлом он перенес операцию на позвоночнике.

Евгений Миронов известен по ролям в фильмах «Матильда», «Сердце Пармы», «Время первых» и многих других.