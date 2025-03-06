Агент Евгения Миронова опроверг информацию о госпитализации актера

Агент актера Евгения Миронова Алексей заявил, что информация о его госпитализации с проблемами сердца не соответствует действительности. В разговоре с aif.ru он отметил, что артист сейчас чувствует себя хорошо.
«Все хорошо! Это дезинформация», — сообщил Алексей.
Ранее СМИ сообщали, что Евгений Миронов обратился к врачам из-за ухудшения самочувствия, скачков давления и онемения рук. Сообщалось, что у него якобы выявили нарушения в работе сердца, после чего экстренно госпитализировали.
Известно также, что актер уже сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем — в прошлом он перенес операцию на позвоночнике.
Евгений Миронов известен по ролям в фильмах «Матильда», «Сердце Пармы», «Время первых» и многих других.