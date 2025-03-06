Синтия Эриво официально потеряла свой последний шанс стать самым молодым обладателем премии EGOT. Актриса и певица, которая вместе с Арианой Гранде открыла 97-ю церемонию вручения премий Американской киноакадемии ошеломляющим попурри, уже имеет премии «Эмми», «Грэмми» и «Тони». 2 марта Эриво могла получить «Оскар» в качестве номинации на лучшую женскую роль за роль Эльфабы в фильме «Злая: Сказка о ведьме Запада». Но этого не произошло: вожделенная статуэтка досталась звезде «Аноры» Майки Мэдисон.
Что ж, клуб EGOT хоть и неофициальный, но действительно элитный: в нем состоит всего 21 человек. EGOT — аббревиатура из названий четырех самых престижных наград США в сфере телевидения, музыки, кино и театра: «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони». Считается, что это слово в 1984 году ввел в оборот актер Филип Майкл Томас, звезда «Полиции Майами».
Томас вознамерился за пятилетку собрать все четыре топ-награды и даже носил медальон с этой аббревиатурой. Что, впрочем, не помогло: ему не достался ни один из призов. Но слово вошло в обиход и даже стало популярным в США благодаря сериалу «Студия 30», где в одном из эпизодов показано то самое украшение Томаса. За всю историю шоу-бизнеса лишь 21 звезда удостоилась четырех престижнейших наград. Расскажем, кто эти выдающиеся личности.
Ричард Роджерс
Автор музыки и исполнитель Ричард Роджерс стал, можно сказать, основателем клуба EGOT, получив в 1962 году «Эмми» за саундтрек к докуфильму о Уинстоне Черчилле. В 1946 году он получил «Оскар» за песню к фильму «Ярмарка». В 50-х работа над мюзиклом «Юг Тихого океана» принесла ему «Тони», а в 60-х он удостоился «Грэмми».
Хелен Хейс
Среди членов «Клуба EGOT» всего четыре дамы. Актрисе Хелен Хейс — первой из представительниц прекрасного пола удалось собрать комбо. Начало было положено в 1932 году «Оскаром» за лучшую женскую роль в картине «Грех Мадлон Клоде». Потом были: «Тони» (1947), «Эмми» (1953). А высшая музыкальная премия досталась актрисе, не за вокал, а за разговорный альбом.
Рита Морено
Пуэрториканка Рита Морено получила «Оскара» в 1960-м за роль второго плана в «Вестсайдской истории». Работа в спектакле «Риц» принесла ей «Тони». В 1972 году исполненные Ритой детские песни удостоились «Грэмми». А работа в «Маппет-шоу» позволила Морено дополнить коллекцию статуэткой «Эмми».
Джон Гилгуд
Британский актер и режиссер, прославившийся талантливыми сценическими трактовками произведений Уильяма Шекспира, получил «Эмми» в 1991-м в возрасте 87 лет, став самым возрастным среди EGOT-персон. В его коллекции уже были: «Тони» (1948), «Грэмми» (1979) — за монолог шекспировского персонажа Жака в альбоме Ages of Man. И «Оскар» (1982) за роль второго плана в картине «Артур».
Одри Хепберн
Американская кинозвезда Одри Хепберн при жизни получила лишь два из четырех призов. 1954 год для утонченной черноглазой красавицы стал триумфальным, принеся сразу и «Оскар» («Римские каникулы»), и «Тони» (постановка «Ундина»). «Эмми» (1993) и «Грэмми» (1994) присуждены кинодиве посмертно — ее не стало в начале 1993 года.
Марвин Хэмлиш
Композитор Марвин Хэмлиш — обладатель не одной, не двух, а 12 премий «Эмми». В его багаже также три «Оскара» (1974) и два «Грэмми», полученные в том же году. А вот высшая театральная награда только одна — за партитуру к мюзиклу «Кордебалет».
Джонатан Тьюник
Дирижер, композитор и аранжировщик Джонатан Тьюник прошел EGOT-квест в 1997-м, взяв «Тони» за оркестровку мюзикла «Титаник». В 1972 году ему как композитору был вручен «Оскар», в 1978-м стал обладателем «Эмми» как лучший дирижер. А через четыре года его аранжировка песни No One Is Alone была удостоена «Грэмми».
Мэл Брукс
Талантливый человек талантлив во всем — к американскому сценаристу, режиссеру, актеру и продюсеру Мэлу Бруксу это относится в полной мере. Судите сами: «Эмми» он получил в 1967 году как сценарист, спустя год был удостоен высшей награды Американской киноакадемии тоже за сценарий к своему режиссерскому дебюту «Продюсеры». В 1999-м «Грэмми» Бруксу вручили уже как мастеру художественного слова. А высшая театральная премия нашла его в 2001-м за мюзикл по мотивам «Продюсеров».
Майк Николс
В багаже режиссера Майка Николса девять «Тони», больше, чем у остальных EGOT-персон. А индивидуальный «Оскар» только один, полученный в 1968 году за фильм «Выпускник». Единственная в карьере высшая музыкальная награда была вручена ему в 1961-м. А благодаря «Эмми», полученной 2001 году коллекция была завершена.
Вупи Голдберг
Завершает первую десятку великолепная Вупи Голдберг. В 1990-м роль второго плана в «Привидении» принесла ей «Оскар». Спустя пять лет она удостоилась «Грэмми» за юмористический аудиоальбом. А с получением в 2002 году «Эмми» и «Тони» Голдберг стала первой афроамериканкой, имеющей полное право повесить на шею украшение с заветными четырьмя буквами.
Скотт Рудин
В 2012-м году в элитный клуб впервые вступил продюсер. Это был Скотт Рудин, получивший «Грэмми» за мюзикл «Книга мормона». В его профессиональном багаже уже были: «Эмми» (1984) за телепередачу для юных зрителей, «Тони» (1994) за мюзикл «Страсть» и «Оскар», полученный в 2008 за ленту «Старикам тут не место».
Роберт Лопез
Композитор Роберт Лопез с 2012 году разделил со Скоттом Рудином «Грэмми» за «Книгу мормона». В 2004 он получил «Тони» за саундтрек к мюзиклу «Авеню Кью», спустя четыре года — «Эмми» за молодежный телесериал. Увенчал «джентльменский набор» «Оскар» 2014 года за музыку к анимационному фильму «Холодное сердце».
Джон Ледженд
Музыкант Джон Ледженд — обладатель 12 «Грэмми», и двух «Эмми». В 2015 он получил «Оскар» за лучшую песню («Сельма»). А в 2017 году Ледженд в качестве сопродюсера стал лауреатом «Тони» в номинации «Лучшее возрождение пьесы» за спектакль «Джитни».
Эндрю Ллойд Уэббер
Музыкант и продюсер, «отец» культовых бродвейских мюзиклов — обладатель шести наград «Тони» и трех «Грэмми». В 1997-м Эндрю Ллойд Уэббер получил «Оскар» за лучшую песню («Эвита»). А завершила коллекцию «Эмми», полученная совместно с Джоном Леджендом и Тимом Райсом за телеспектакль «Иисус Христос — Суперзвезда».
Тим Райс
Писатель и продюсер Тим Райс спродюсировал телеспектакль «Иисус Христос — суперзвезда», удостоенный «Эмми». Ему трижды присуждался «Оскар» как поэту-песеннику за тексты: к мультфильму «Аладдин», «Король Лев» и «Эвита». Кроме того, в послужном списке Райса три «Тони» и шесть «Грэмми».
Алан Менкен
Композитор Алан Менкен вошел в анналы мирового шоу-бизнеса как единственный обладатель восьми «Оскаров», полученных за песни к мультфильмам. Среди них — «Русалочка», «Красавица и чудовище» и другие. У Менкена 11 «Грэмми», в 2012-м он получил высшую театральную награду США за музыку к постановке «Продавцы новостей». А в 2020-м — «Эмми» за трек, прозвучавший в детской телепрограмме.
Дженнифер Хадсон
Певица и актриса Дженнифер Хадсон открыла свою коллекцию «Оскаром», полученным в 2006 году за второстепенную роль в фильме «Девушка мечты». Также на ее счету две премии «Грэмми». В 2021 году Хадсон присудили «Эмми» за ее интерактивное телешоу «Баба Яга». А через год Дженнифер завершила EGOT-квест, обретя «Тони» в качестве сопродюсера мюзикла «Странная петля».
Виола Дэвис
Свою первую «Тони» артистка Виола Дэвис получила в 2001 году, второй — в 2010-м. Затем, в 2015 году, Дэвис за лучшую женскую роль в телеспектакле удостоили «Эмми». А спустя два года она стала обладательницей «Оскара» за роль второго плана в ленте «Ограды». Призом, благодаря которому Дэвис вошла в число EGOT-персон, стала «Грэмми», полученная в 2023 году за аудиокнигу Finding Me: A Memoir.
Элтон Джон
Прославленный британский музыкант вошел в престижный клуб в 2024 году, обретя «Эмми» за телетрансляцию своего концерта. Кроме того, EGOT-коллекцию сэра Элтона Джона составляют: «Тони» за саундтрек к мюзиклу «Аида», два «Оскара» за лучшую песню к мультфильму «Король Лев» (1995) и фильму «Рокетмен» (2020). А также пять «Грэмми».
Бендж Пасек и Джастин Пол
Композиторы, авторы текстов и продюсеры Бендж Пасек и Джастин Пол получили на двоих все 4 престижные награды. В 2017 их удостоили «Оскара» за песню к фильму «Ла-Ла Ленд». Также у соавторов — по два приза «Тони» и «Грэмми». А в прошлом году они получили «Эмми» как композиторы и авторы текстов к комедийному детективному телесериалу «Убийства в одном здании». Кстати, Пасек и Пол достигли EGOT-статуса быстрее предыдущих его обладателей — всего за семь лет.