Дирижер, композитор и аранжировщик Джонатан Тьюник прошел EGOT-квест в 1997-м, взяв «Тони» за оркестровку мюзикла «Титаник». В 1972 году ему как композитору был вручен «Оскар», в 1978-м стал обладателем «Эмми» как лучший дирижер. А через четыре года его аранжировка песни No One Is Alone была удостоена «Грэмми».