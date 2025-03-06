Томас вознамерился за пятилетку собрать все четыре топ-награды и даже носил медальон с этой аббревиатурой. Что, впрочем, не помогло: ему не достался ни один из призов. Но слово вошло в обиход и даже стало популярным в США благодаря сериалу «Студия 30», где в одном из эпизодов показано то самое украшение Томаса. За всю историю шоу-бизнеса лишь 21 звезда удостоилась четырех престижнейших наград. Расскажем, кто эти выдающиеся личности.