Умер кинопродюсер Илья Шерстобитов

В ГИТР отметили, что Шерстобитов посвятил всю свою жизнь работе над кинопроектами, которые находили отклик как у зрителей, так и у критиков. Он умел соединять художественное видение и четкую организацию процесса, и в его работах всегда прослеживалась глубина и оригинальность.