Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умер кинопродюсер Илья Шерстобитов

Режиссеру было 48 лет
Илья Шерстобитов
Илья ШерстобитовИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Кинопродюсер, режиссер и сценарист Илья Шерстобитов умер в возрасте 48 лет. Об этом сообщили на официальном сайте Института кино и телевидения (ГИТР).

«В нашей памяти он навсегда останется добрым другом, целеустремленным, талантливым профессионалом и любимым мастером. Приносим соболезнования родным и близким. Он был предан искусству, любил свою профессию и учил этому своих студентов. Для всех нас это невосполнимая потеря», — говорится в сообщении.

В ГИТР отметили, что Шерстобитов посвятил всю свою жизнь работе над кинопроектами, которые находили отклик как у зрителей, так и у критиков. Он умел соединять художественное видение и четкую организацию процесса, и в его работах всегда прослеживалась глубина и оригинальность.

«Он верил в силу кино как инструмента диалога, вдохновлял коллег, поддерживал молодые таланты и никогда не боялся экспериментировать», — добавили на сайте института.

Шерстобитов был мастером на факультете режиссуры ГИТР и продюсером более 20 фильмов и сериалов. В их числе — «Шаги», «Каникулы президента», «Вспоминая тебя», «Венец творения» и другие. Он также занимался режиссурой и написанием сценариев.