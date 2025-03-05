Против актера Глеба Калюжного возбудили уголовное дело за уклонение от армии

25 февраля Калюжный рассказывал, что обучается на режиссера. Он также признавался, что развивается в актерском мастерстве, несмотря на отсутствие профессионального образования. Знаменитость изучает литературу про актерские техники и различные подходы. По словам Калюжного, в актерстве важна практика — как в кадре, так и за ним.