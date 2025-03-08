О чем фильм «Роднина»
После воспаления легких родители решают отдать 11-летнюю Иру в секцию фигурного катания — физические упражнения на свежем воздухе должны помочь ей справиться с болезнью. Музыкальный и динамичный вид спорта увлекает девочку, и она начинает заниматься всерьез.
Появляются первые успехи. Юная спортсменка попадается на глаза Вячеславу Жукову, неординарному тренеру-новатору из ЦСКА. Он решает сделать из быстрой одиночницы парную спортсменку — Жуков считает, что традиционное фигурное катание устарело, оно медленное и скучное.
Роднина рвется в бой, жесткие методы и ехидный юмор Жукова, способный задеть кого угодно, ее только умиляют и мотивируют. Но подобрать такой девочке достойного партнера оказалось непросто. И после первых побед Ирина оказывается на грани жизни и смерти, а уж о спорте, кажется, и вовсе можно забыть.
Зачем смотреть
Классический спортивный байопик «Роднина» снят по мотивам автобиографической книги легендарной фигуристки, однако показанные в картине острые и неоднозначные моменты отношений с первым партнером и первым тренером вынудили создателей изменить их фамилии.
Хотя некоторые ситуации в фильме даже сглажены — так, например, нет и намека на то, что Буланов (Федор Федотов) мог специально уронить Роднину на тренировке, чтобы взять в партнерши будущую жену. Зато именно после этого испытания, с трудом выжив и восстановившись, Ирина встретила Александра Зайцева (Иван Колесников) — идеального по темпераменту и физическим возможностям партнера, с которым совершила прорыв в мировом фигурном катании.
Фильм прекрасно снят — красивые без назойливости кадры точно передают атмосферу эпохи, органично сочетаются с эффектными, захватывающими съемками выступлений великих фигуристов. Отлично подобраны артисты на главные роли, прежде всего самой Ирины — Владислава Самохина не только хорошо попадает в типаж, но и харизматична, обаятельна, эмоциональна.
Ярким и острым героем получился Жуков в исполнении Евгения Ткачука. Интересный, неоднозначный персонаж Даниила Воробьева — фигурист Панкратов, антагонист Жукова, представитель старой, «высокохудожественной» школы, прототипом которого стал знаменитый русский чемпион Олег Протопопов.
Почему можно не смотреть
Понятно, что уместить в фильме всю книгу невозможно, но картина получилась уж слишком пунктирной. Героиня с такой скоростью переходит от бед к победам, что зритель не успевает ей посочувствовать, проникнуться ее творческим и спортивным подвигом.
Лента снята скорее для тех, кто и так понимает, кто такая Роднина, знает контекст эпохи. Например, в небольшой бытовой сценке Ирина обсуждает с матерью покупку мебельного гарнитура за пятьсот рублей: даже в очередь попасть — уже удача, и все равно надо «на лапу» добавить. Молодая артистка явно теряется, выглядит неубедительно — пятьсот за мебель это много или мало? Эпизод смотрится вымученно, хотя представляет собой чистую правду советских реалий. Если уж решили добавить быта, надо было дать больше контекста — чтобы был понятен уровень зарплат, сколько получает тренер сборной, что такое советский вещевой дефицит, когда чемпионы покупают джинсы у спекулянтов.
Но гораздо важнее было показать, в чем же сам феномен Родниной. Три олимпийских золота? Круто, конечно, но полно и других чемпионов. Тот же Протопопов еще в 60-х выиграл два. И после были очень успешные пары. Роднина же с Зайцевым оказались в фигурном катании сверхзвездами, как «Битлз» в поп-музыке. Они не только сделали катание более скоростным, динамичным, трюковым. Они соединили это с мощным национальным музыкальным посылом, перестали стесняться быть русскими на мировой арене. Их фирменная «Калинка» произвела эффект ядерного взрыва — настолько это было ярко и самобытно. Фильму же этой смелости своих героев явно не хватает.