Но гораздо важнее было показать, в чем же сам феномен Родниной. Три олимпийских золота? Круто, конечно, но полно и других чемпионов. Тот же Протопопов еще в 60-х выиграл два. И после были очень успешные пары. Роднина же с Зайцевым оказались в фигурном катании сверхзвездами, как «Битлз» в поп-музыке. Они не только сделали катание более скоростным, динамичным, трюковым. Они соединили это с мощным национальным музыкальным посылом, перестали стесняться быть русскими на мировой арене. Их фирменная «Калинка» произвела эффект ядерного взрыва — настолько это было ярко и самобытно. Фильму же этой смелости своих героев явно не хватает.