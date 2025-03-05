Роберт Паттинсон рассказал о страхе смотреть хорроры: «Уснул с ножами»

Звезда «Сумерек», актер Роберт Паттинсон заявил, что уснул с ножами в руках из-за просмотра хоррора. Об этом он сообщил в интервью YouTube.
Знаменитость рассказал, что боится смотреть фильмы ужасов, однако актеру пришлось побороть страх ради работы.
«Я действительно очень испугался: думал, что кто-то ломится в дом. И вот я сидел на диване с двумя кухонными ножами, ожидая, когда войдет человек. А потом я уснул на диване, практически воткнув их себе в шею», — высказался актер.
8 июня 2024 года стало известно, что Паттинсон и Сьюки Уотерхаус расписались после рождения ребенка.
В начале января появилась информация, что знаменитости организовали свадебную церемонию на курорте на Карибских островах. По словам сотрудницы комплекса, семья пары присутствовала на торжестве. Дочь возлюбленных также была на мероприятии. Для нее родители выбрали «нарядное платье».
19 ноября 2023 года Уотерхаус официально сообщила о беременности на фестивале Coronoa Capital в Мексике. В декабре Паттинсон и его возлюбленная спровоцировали слухи о помолвке. Папарацци заметили певицу с кольцом с массивным бриллиантом на безымянном пальце. В конце марта журналисты сообщили, что влюбленные впервые стали родителями. У них родилась дочь.
Ранее Роберт Паттинсон рассказал, как отцовство изменило его жизнь.