Барака Обаму приглашали сняться во втором сезоне «Разделения»

«Через два дня получил ответное письмо: “Привет, Бен. Я большой поклонник сериала: обожаю первый сезон и не могу дождаться второго. Но не думаю, что у меня есть время в графике, чтобы сделать это [cняться в нем]”», — рассказал Стиллер.