Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Барака Обаму приглашали сняться во втором сезоне «Разделения»

Актер Бен Стиллер вспомнил, что приглашал экс-президента США сняться в «Разделении»
Барак Обама
Барак ОбамаИсточник: Rex / Fotodom.ru

Актер Бен Стиллер, который выступает исполнительным продюсером и режиссером ряда эпизодов сериала «Разделение», вспомнил о том, что приглашал Барака Обаму сняться в сериале. Его слова передает New York Post.

Во втором сезоне к актерскому составу присоединился актер Киану Ривз, который озвучил одно из зданий корпорации Lumon Industries. Стиллер уточнил, что приглашал на эту роль не только звезду «Матрицы».

«Был один человек, которого я пригласил раньше [Киану Ривза], но он отказался — это бывший президент Барак Обама», — раскрыл актер.

Стиллер вспомнил, что связался с экс-лидером США через третьих лиц: он передал предложение Обаме через друга, который знаком с адвокатом политика.

«Через два дня получил ответное письмо: “Привет, Бен. Я большой поклонник сериала: обожаю первый сезон и не могу дождаться второго. Но не думаю, что у меня есть время в графике, чтобы сделать это [cняться в нем]”», — рассказал Стиллер.

Первый сезон сериала «Разделение» получил 14 номинаций на премию «Эмми». В нем рассказывается о компании Lumon Industries, придумавшей способ отделить рабочие воспоминания своих сотрудников от повседневной жизни — «процедуру разделения». Второй сезон начал выходить с 17 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл получила приглашение повторить свою роль в «Форс-мажорах».