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Сарик Андреасян признался, что ненавидит фильмы Андрея Тарковского

Режиссер заявил, что не любит авторское кино
Сарик Андреасян на премьере фильма «Война и музыка», фото: пресс-служба
Сарик Андреасян на премьере фильма «Война и музыка», фото: пресс-служба

Режиссер Сарик Андреасян признался, что ненавидит фильмы Андрея Тарковского и авторское кино в целом. Видео с режиссером публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Я ненавижу Тарковского. Тарковский — это ужасно. Это деградирующий кинематограф, остался 60 лет назад, забыли это. Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите нафиг», — заявил постановщик.

С этой речью Андреасян выступил перед студентами Московского киноколледжа № 40, которых возмутили слова постановщика об авторском кино и фильме «Анора». Создатель ленты «Онегин» пытался объяснить студентам, что фестивальные картины бесполезны, поскольку на них нельзя заработать много денег. Он также назвал «Анору» маргинальным фильмом.

Молодые кинематографисты в свою очередь не приняли позицию российского режиссера, из-за чего между ними начался спор. В результате, отмечают «Осторожно, новости», Андреасян покинул лекцию раньше времени. Студенты смеялись и аплодировали, когда он уходил.

«Был небольшой инцидент, с нашей стороны проведен диалог с учащимися. Это не было публичным мероприятием, была инициатива конкретных людей», — подтвердили в киноколледже.