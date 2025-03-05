Сарик Андреасян признался, что ненавидит фильмы Андрея Тарковского

С этой речью Андреасян выступил перед студентами Московского киноколледжа № 40, которых возмутили слова постановщика об авторском кино и фильме «Анора». Создатель ленты «Онегин» пытался объяснить студентам, что фестивальные картины бесполезны, поскольку на них нельзя заработать много денег. Он также назвал «Анору» маргинальным фильмом.