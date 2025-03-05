Министр культуры высказалась о запрете ремейков советских фильмов

«Поражаюсь храбрости и дерзновению тех, кто берется переснимать выдающиеся картины. Наше право не поддерживать такое бюджетами. Но запретить снимать ремейки мы не можем, если люди оплатили авторские и выкупили произведение», — заявила Ольга.