Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Министр культуры высказалась о запрете ремейков советских фильмов

По словам Ольги Любимовой, чтобы переснимать любимые поколениями фильмы нужно быть смелым человеком
Ольга Любимова
Ольга Любимова

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, как относится к созданию ремейков культовых советских лент. Свое мнение глава Минкульта высказала в интервью Михаилу Шахназарову в проекте «Абзац Медиа».

По словам Любимовой, чтобы переснимать любимые поколениями фильмы нужно быть смелым человеком. Однако запретить создавать ремейки правительство страны просто не может.

«Поражаюсь храбрости и дерзновению тех, кто берется переснимать выдающиеся картины. Наше право не поддерживать такое бюджетами. Но запретить снимать ремейки мы не можем, если люди оплатили авторские и выкупили произведение», — заявила Ольга.

Также министр уверена, что, если новые версии старых фильмов перестанут смотреть в кинотеатрах зрители, то вскоре мода на пересъем классики закончится.

«Если зрительского успеха у подобных вещей нет, экономически это будет просто непривлекательно для продюсеров», — добавила она.

Ранее стало известно, что режиссер «Слова пацана» Жора Крыжовников снимет сериал «Москва слезам не верит».