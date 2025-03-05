Налоговая закрывает кинокомпанию звезды «Физрука»

Федеральная налоговая служба (ФНС) закрывает ООО «Кинокомпания Друзья» актера Владимира Сычева. Об этом сообщает «Звездач».
По данным Telegram-канала, ФНС приняла решение о ликвидации компании, поскольку юридическое лицо не действует. Было принято решение исключить его из ЕГРЮЛ, поясняет «Звездач».
Согласно информации из открытых источников, кинокомпанию «Друзья» Владимир Сычев открыл в августе 2023 года. Бизнес должен был заниматься производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.
У фирмы два учредителя: Черных Евгений Александрович и Сычев Владимир Владимирович. Вероятно, Черных — это российский продюсер, который сотрудничал с Сычевым в ряде проектов (фильме «Дороги», спортдраме «В потоке трех стихий», картине «Начать сначала» и других).
Ранее сообщалось, что у Бурунова обнаружили многомиллионный долг перед налоговой.