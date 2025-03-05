Налоговая закрывает кинокомпанию звезды «Физрука»

У фирмы два учредителя: Черных Евгений Александрович и Сычев Владимир Владимирович. Вероятно, Черных — это российский продюсер, который сотрудничал с Сычевым в ряде проектов (фильме «Дороги», спортдраме «В потоке трех стихий», картине «Начать сначала» и других).