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Актер Метелкин о съемках с Кологривым: «Мы нарушаем дисциплину»

Артист признался, что ему было комфортно на съемках «Царевны-лягушки»

Актер Александр Метелкин, который исполнил роль Ивана Царевича в фильме «Царевна-лягушка», признался, что ему было удобно работать над картиной с Никитой Кологривым и другими коллегами. Об этом он рассказал kp.ru на премьере сказки в Екатеринбурге.

По его словам, со всеми, кроме Кологривового, он познакомился на съемках. Он уточнил, что с каждым из них ему было комфортно.

«Наверное, просто у меня такая черта характера. Я очень общительный, компанейский человек и с любым найду общий язык. Никита Кологривый — это мой друг, с которым я много-много лет знаком. Когда мы вдвоем, вся площадка начинает “угорать”. Мы нарушаем дисциплину, рассказываем анекдоты, импровизируем, и это всегда весело. Но, конечно, выполняем все задачи, поставленные режиссером», — поделился Метелкин.

Премьера картины в городе состоялась в кинотеатре «Премьер Зал Омега», на большие экраны она выйдет 6 марта.