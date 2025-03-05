Актер Метелкин о съемках с Кологривым: «Мы нарушаем дисциплину»

«Наверное, просто у меня такая черта характера. Я очень общительный, компанейский человек и с любым найду общий язык. Никита Кологривый — это мой друг, с которым я много-много лет знаком. Когда мы вдвоем, вся площадка начинает “угорать”. Мы нарушаем дисциплину, рассказываем анекдоты, импровизируем, и это всегда весело. Но, конечно, выполняем все задачи, поставленные режиссером», — поделился Метелкин.