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Иван Ургант трогательно поздравил жену с днем рождения

Он опубликовал романтичные фото

Телеведущий и актер Иван Ургант трогательно поздравил жену Наталью Кикнадзе с днем рождения и опубликовал архивное романтическое фото в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Иван Ургант опубликовал архивное фото с женой, снятое в молодости
Иван Ургант опубликовал архивное фото с женой, снятое в молодостиИсточник: www_gazeta_ru

«У нас все предельно просто и логично — я Наташку полюбил за веселый нрав, она меня за прическу!», — подписал фото Ургант.

Помимо этого, он поздравил жену на грузинском языке: «С днем рождения, любовь моя!».

К поздравлениям присоединились актриса Светлана Устинова, Екатерина Варнава, актер и режиссер Данила Козловский и другие звезды российского шоу-бизнеса.

Иван Ургант и Наталья Кикнадзе познакомились еще в детстве, они были одноклассниками. У пары есть две общие дочери — Нина (2008 года рождения) и Валерия (2015 года рождения). Кроме того, они воспитывают двух детей Натальи Кикнадзе от предыдущего брака — Нико (1997 года рождения) и Эрику (2000 года рождения).

В августе Иван Ургант поздравил приемную дочь Эрику Кикнадзе с днем рождения — ей исполнилось 24 года. Он поделился фотографиями из семейного архива. Девушка уже несколько лет живет в Нью-Йорке, куда переехала учиться на факультете искусств Новой школы дизайна Parsons.

Иван Ургант — ведущий программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Последний выпуск шоу показали 21 февраля 2022 года. Канал опроверг слухи о закрытии передачи, заявив, что программа не выходит, потому что эфир выстроили «в информационном режиме».