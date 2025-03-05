Иван Ургант трогательно поздравил жену с днем рождения

Иван Ургант и Наталья Кикнадзе познакомились еще в детстве, они были одноклассниками. У пары есть две общие дочери — Нина (2008 года рождения) и Валерия (2015 года рождения). Кроме того, они воспитывают двух детей Натальи Кикнадзе от предыдущего брака — Нико (1997 года рождения) и Эрику (2000 года рождения).