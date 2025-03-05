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Раскрыты подробности романа Ченнинга Татума с моделью младше него на 19 лет

People: актер познакомился с 25-летней Инкой Уильямс через друзей
Ченнинг Татум
Ченнинг ТатумИсточник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Ченнинг Татум познакомился с 25-летней возлюбленной, французско-австралийской моделью Инкой Уильямс, через друзей. Об этом сообщает издание People со ссылкой на инсайдера.

«У Ченнинга все хорошо. Инка делает его счастливым. Он встретится с Зои Кравиц позже, этой весной, для другого кинопроекта. Это не должно быть слишком неловко — они закончили отношения на хорошей ноте», — рассказал источник.

Инсайдер также назвал Инку Уильямс замечательной и заявил, что несмотря на ее молодой возраст, она кажется гораздо старше.

На прошлой неделе 46-летнего Ченнинга Татума засняли с 25-летней французско-австралийской моделью Инкой Уильямс после того, как они покинули вечеринку CAA перед «Оскаром». Актер держал манекенщицу за руку и не скрывал своих чувств.

30 октября 2024 года издание People сообщило, что Зои Кравиц и Ченнинг Татум расторгли помолвку и расстались после трех лет отношений. Представители актеров не стали комментировать информацию. Недавно артистка впервые высказалась о разрыве.

«Мне нравится то, что мы сделали вместе, и я очень забочусь о нем. Я так рада, что все произошло. Я просто чувствую себя такой благодарной за то, что мы вместе отправились в это путешествие», — заявила Кравиц.