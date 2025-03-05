СМИ: Бен Аффлек хочет вернуться к бывшей жене

Инсайдер из окружения звезд заявил, что Аффлек «хотел бы получить еще один шанс» от Дженнифер, однако он понимает, что сейчас это невозможно, так как актриса состоит в отношениях с Джоном Миллером. По словам собеседника издания, актер также очень занят работой и сосредоточен на этой новой главе своей жизни после развода с Дженнифер Лопез.