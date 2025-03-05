Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Бен Аффлек хочет вернуться к бывшей жене

Page Six: актер Бен Аффлек хотел бы воссоединиться с экс-женой Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек

Голливудский актер Бен Аффлек хотел бы возобновить отношения с бывшей женой, артисткой Дженнифер Гарнер. Об этом сообщает издание Page Six.

Инсайдер из окружения звезд заявил, что Аффлек «хотел бы получить еще один шанс» от Дженнифер, однако он понимает, что сейчас это невозможно, так как актриса состоит в отношениях с Джоном Миллером. По словам собеседника издания, актер также очень занят работой и сосредоточен на этой новой главе своей жизни после развода с Дженнифер Лопез.

Второй инсайдер заявил, что Дженнифер Гарнер не захочет воссоединиться с Беном Аффлеком.

«С ее стороны чувства не взаимны. Она счастлива с Джоном, это просто не то, о чем она думает», — отметил источник.

20 августа СМИ написали, что Дженнифер Лопез подала на развод с Беном Аффлеком. Артистка подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката. Дата расставания с голливудским актером — 26 апреля 2024 года.

В начале декабря издание Hindustan Times сообщило, что якобы Бен Аффлек попросил экс-супругу Дженнифер Гарнер, с которой он прожил в браке с 2005 по 2018 год, найти ему девушку.