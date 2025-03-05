СМИ: мошенники оформили еще два микрозайма на Жерара Депардье

По данным источника, в Москве на артиста оформили кредит на 30 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — еще на 15 тысяч. В сумме с еще одним микрозаймом Депардье должен микрофинансовым организациям (МФО) 50 тысяч рублей без учета процентов.