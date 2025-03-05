Звезда «Ищейки» Анна Банщикова показала повзрослевшую дочь

Звезда сериала «Ищейка» Анна Банщикова показала повзрослевшую дочь. Актриса поделилась в соцсетях кадрами с дня рождения Марии, которой исполнилось восемь лет.
Девочка дебютировала в кино в три года. Она снималась с матерью в «Ищейке» в роли сына главной героини. Актриса разрешила коротко подстричь дочь, чтобы ее прическа была похожа на мальчишескую. Сама Мария тоже не была против преображения и спокойно сидела в кресле у стилиста. Банщикова рассказывала, что девочка делала все с первого дубля, и режиссер был доволен ее работой.
Знаменитость с 2007 года замужем за адвокатом Всеволодом Шахановым, у супругов трое детей. Помимо дочери они воспитывают двоих сыновей: 17-летнего Михаила и 15-летнего Александра. По признанию Банщиковой, она не балует своих детей. Звезда объясняла, что мальчики в принципе редко просят что-то у нее, а ее девочка растет под девизом: «за умеренность во всем, независимо от достатка».
Актриса отмечала, что у нее с мужем не бывает конфликтов из-за ее съемок в постельных сценах. По словам артистки, Шаханов с пониманием относится к подобной работе. Как заявляла звезда, их секрет семейного счастья заключается в том, что супруг мудрее и сильнее нее.