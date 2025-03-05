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Раскрыта стоимость наряда жены Юры Борисова на вечеринке «Оскара»

Актриса Анна Шевчук посетила афтепати «Оскара» в платье от российского дизайнера

Жена актера Юры Борисова, Анна Шевчук, появилась на афтепати «Оскара» в топе с баской и юбкой в русском стиле за 190 тысяч рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте Дома моды Tegin.

Юра Борисов и Анна Шевчук
Юра Борисов и Анна ШевчукИсточник: Christopher Polk / Contributor / Variety / Variety

Анна Шевчук пришла на мероприятие в белом платье «Гжель» из свадебной коллекции дизайнера Светланы Тегин.

Светлана Тегин в разговоре с «Газетой.Ru» призналась, что сразу поняла — платье идеально подойдет для «Оскара».

«В нем есть нежность, строгость и русский флер. Из первых ассоциаций Анна в этом платье похожа на фарфоровую вазу и на аристократку начала прошлого века. Я рада, что у этого костюма сложилась такая счастливая судьба, что он так идеально совпал с внешностью и содержанием прекрасной Анны Шевчук», — отметила дизайнер.

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Светлана Тегин также рассказала, что в ближайшее время сосредоточится над выпуском летней коллекции в стиле балета «2 Анны», в котором выступила художником по костюмам. При этом дизайнер пока не стала раскрывать, кто из звезд выйдет в свет в нарядах из ее новой линейки.

3 марта прошла 97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии за заслуги в области кинематографа. В списке претендентов на «Оскар» впервые появился российский актер. Юра Борисов был номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Анора», однако в итоге награда досталась Кирану Калкину за роль в ленте «Настоящая боль».

После церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе ежегодно проходит вечеринка Vanity Fair. Юра Борисов на ней был одет в черный костюм, белую рубашку с бабочкой и туфли.