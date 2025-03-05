Раскрыта стоимость наряда жены Юры Борисова на вечеринке «Оскара»

«В нем есть нежность, строгость и русский флер. Из первых ассоциаций Анна в этом платье похожа на фарфоровую вазу и на аристократку начала прошлого века. Я рада, что у этого костюма сложилась такая счастливая судьба, что он так идеально совпал с внешностью и содержанием прекрасной Анны Шевчук», — отметила дизайнер.