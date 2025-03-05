Новый «Ведьмак» Сапковского выйдет в России официально

Произведение будет опубликовано в переводе Вадима Кумка, который также участвовал в переводе выходивших до 2013 года частей цикла. На полках магазинов «Перекресток воронов» появится в апреле 2025 года. Будет ли книга подвержена цензуре и на каких условиях она будет издаваться, не сообщается.