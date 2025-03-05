Умер актер фильма «Адъютант его превосходительства» Александр Милокостый

Умер актер Александр Милокостый, который прославился благодаря роли Юры Львова в фильме «Адъютант его превосходительства».
Тело артиста было найдено накануне в его квартире на Севастопольском проспекте в Москве. По имеющимся данным, 68-летний Милокостый скончался еще 10 дней назад.
Сообщается, что у актера, скорее всего, не выдержало сердце. Его смерть не является насильственной, передает MK.ru.
Популярность Александру Милокостому принесла роль сына белого офицера Юры Львова в фильме «Адъютант его превосходительства». Главную роль в картине сыграл Юрий Соломин. Его герою Юра Львов задал свой вопрос: «Павел Андреевич, вы шпион?».
Милокостый также снялся в таких картинах, как «Всадник без головы» и «Мелодия на два голоса». А в 90-е он едва не стал жертвой киллеров — узнав об измене, супруга заказала его за пять тысяч долларов. Преступление было предотвращено.
Милокостый был женат несколько раз. Актерскую карьеру он не продолжил. У него был свой бизнес, а также он работал в российском генконсульстве в Польше и директором НИИ.