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«Обнулилась»: Юлия Снигирь стала блондинкой ради роли в сериале

Актриса изменила цвет волос для съемок во втором сезоне драмы «Золотое дно» — смотрите первые кадры
Рита Железнякова
Редактор Кино Mail, кинообозреватель
Юлия Снигирь на съемках сериала «Золотое дно»
Юлия Снигирь на съемках сериала «Золотое дно»

Появились первые фотографии Юлии Снигирь со съемок второго сезона сериала «Золотое дно». В продолжении драмы о больших деньгах и сильных страстях актриса неожиданно предстала в образе блондинки. Столь кардинальные изменения имиджа символизируют внутреннюю трансформацию ее героини.

В первом сезоне «Золотого дна» Надежда Воскресенская сумела отвоевать себе место в корпорации Градовых. В продолжении умная и проницательная женщина с новыми силами вступит в борьбу за активы компании. Также ей предстоит разобраться в своих чувствах к Градову-старшему в исполнении Алексея Гуськова.

Юлия Снигирь на съемках сериала «Золотое дно»
Юлия Снигирь на съемках сериала «Золотое дно»

По словам Снигирь, после первого сезона ей хотелось «обнулиться». «Моя героиня пытается начать новую жизнь, — заметила актриса, — но убежать от своей сущности невозможно — Надя остается очень амбициозным человеком».

Юлия Снигирь на съемках сериала «Золотое дно»
Юлия Снигирь на съемках сериала «Золотое дно»

Напомним, в центре сериала «Золотое дно» находится богатый, но разобщенный клан Градовых. После смерти главы семейства наследники пытаются ухватить лучший кусок компании, не гнушаясь самых безжалостных методов. Во втором сезоне у Градовых появится новый соперник, и их миллиарды окажутся под угрозой.

В продолжении к своим ролям вернутся Алексей Гуськов, Наталия Вдовина, Павел Попов, Юрий НасоновАлександр Новин, Ангелина Пахомова, Марина Ворожищева и другие. Пополнили актерский состав Сергей Горошко, Лидия Вележева, Даниил Страхов, Игорь Верник. Режиссером второй части вновь стал Илья Ермолов.

Выход второго сезона «Золотого дна» планируется в 2025 году.