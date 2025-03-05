Появились первые фотографии Юлии Снигирь со съемок второго сезона сериала «Золотое дно». В продолжении драмы о больших деньгах и сильных страстях актриса неожиданно предстала в образе блондинки. Столь кардинальные изменения имиджа символизируют внутреннюю трансформацию ее героини.
В первом сезоне «Золотого дна» Надежда Воскресенская сумела отвоевать себе место в корпорации Градовых. В продолжении умная и проницательная женщина с новыми силами вступит в борьбу за активы компании. Также ей предстоит разобраться в своих чувствах к Градову-старшему в исполнении Алексея Гуськова.
По словам Снигирь, после первого сезона ей хотелось «обнулиться». «Моя героиня пытается начать новую жизнь, — заметила актриса, — но убежать от своей сущности невозможно — Надя остается очень амбициозным человеком».
Напомним, в центре сериала «Золотое дно» находится богатый, но разобщенный клан Градовых. После смерти главы семейства наследники пытаются ухватить лучший кусок компании, не гнушаясь самых безжалостных методов. Во втором сезоне у Градовых появится новый соперник, и их миллиарды окажутся под угрозой.
В продолжении к своим ролям вернутся Алексей Гуськов, Наталия Вдовина, Павел Попов, Юрий Насонов, Александр Новин, Ангелина Пахомова, Марина Ворожищева и другие. Пополнили актерский состав Сергей Горошко, Лидия Вележева, Даниил Страхов, Игорь Верник. Режиссером второй части вновь стал Илья Ермолов.
Выход второго сезона «Золотого дна» планируется в 2025 году.