В первом сезоне «Золотого дна» Надежда Воскресенская сумела отвоевать себе место в корпорации Градовых. В продолжении умная и проницательная женщина с новыми силами вступит в борьбу за активы компании. Также ей предстоит разобраться в своих чувствах к Градову-старшему в исполнении Алексея Гуськова.