Беременная жена Петрова показала фигуру в прозрачной юбке

Беременная жена актера Александра Петрова, Виктория Антонова, продемонстрировала фигуру в прозрачной юбке. Девушка выложила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Виктории показала бэкстейдж с ее недавней фотосессии. На одном из снимков жена актера стояла перед зеркалом в молочном топе и длинной прозрачной юбке в тон. Девушка также надела серьги с бриллиантами и кольцо. Визажист сделал Антоновой макияж в нюдовых тонах, а стилист уложил волосы в легкие локоны.
В ноябре 2024 года возникли слухи о беременности Виктории. Причиной стало появление Петрова с женой на премьере сериала «Дайте шоу» в кинотеатре «Октябрь». Девушка позировала на ковровой дорожке в сером костюме с юбкой и черной водолазке.
18 декабря 2024 года супруги публично объявили, что впервые станут родителями. Они опубликовали в соцсети совместное фото, где позировали на Мальдивах. Актер положил руки на округлившийся живот своей супруги.
В феврале стало известно, что у влюбленных родится сын. В окружении Петрова заявили, что артист провел гендер-пати в кругу самых близких.
Ранее жена Петрова показала интерьер столовой в их новом доме.