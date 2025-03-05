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Беременная жена Петрова показала фигуру в прозрачной юбке

Жена актера Виктория выложила в соцсети фото в прозрачном наряде
Беременная жена Петрова показала фигуру в прозрачной юбке
Беременная жена Петрова показала фигуру в прозрачной юбкеИсточник: www_gazeta_ru

Беременная жена актера Александра Петрова, Виктория Антонова, продемонстрировала фигуру в прозрачной юбке. Девушка выложила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Виктории показала бэкстейдж с ее недавней фотосессии. На одном из снимков жена актера стояла перед зеркалом в молочном топе и длинной прозрачной юбке в тон. Девушка также надела серьги с бриллиантами и кольцо. Визажист сделал Антоновой макияж в нюдовых тонах, а стилист уложил волосы в легкие локоны.

В ноябре 2024 года возникли слухи о беременности Виктории. Причиной стало появление Петрова с женой на премьере сериала «Дайте шоу» в кинотеатре «Октябрь». Девушка позировала на ковровой дорожке в сером костюме с юбкой и черной водолазке.

18 декабря 2024 года супруги публично объявили, что впервые станут родителями. Они опубликовали в соцсети совместное фото, где позировали на Мальдивах. Актер положил руки на округлившийся живот своей супруги.

В феврале стало известно, что у влюбленных родится сын. В окружении Петрова заявили, что артист провел гендер-пати в кругу самых близких.

Ранее жена Петрова показала интерьер столовой в их новом доме.