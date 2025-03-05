Беременная жена Петрова показала фигуру в прозрачной юбке

Виктории показала бэкстейдж с ее недавней фотосессии. На одном из снимков жена актера стояла перед зеркалом в молочном топе и длинной прозрачной юбке в тон. Девушка также надела серьги с бриллиантами и кольцо. Визажист сделал Антоновой макияж в нюдовых тонах, а стилист уложил волосы в легкие локоны.