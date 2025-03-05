СМИ: У Бурунова обнаружили многомиллионный долг перед налоговой

Российский артист, пародист и телеведущий Сергей Бурунов задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) более 10 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По информации источника, на данный момент сумма задолженности артиста составляет 10 миллионов 824 тысячи рублей.
«Сейчас на актера оформлено только ИП, через которое он получает гонорары за съемки в фильмах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что налоговая предупредила знаменитость о риске блокировки счетов. Также, пишет канал, артиста могут не выпустить за границу, если он не погасит долг.
Ранее сообщалось, что Сергей Бурунов появился на публике после похудения.