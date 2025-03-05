Актриса Екамасова из «Аноры» назвала невероятной организацию «Оскара»

«Эмоций очень много, и они все совершенно новые, я пока не знаю, как они называются. Счастлива, что наш фильм победил! Восхитила организация церемонии — это какой-то невероятный уровень», — сказала она, отметив, что ее поразила любовь и поддержка, царившая в зале. Екамасова также рассказала, что ей пока сложно делать выводы, потому что чувства зашкаливают.