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Актриса Екамасова из «Аноры» назвала невероятной организацию «Оскара»

Дарья Екамасова добавила, что рада победе фильма в главной номинации
Дарья Екамасова
Дарья Екамасова

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Актриса Дарья Екамасова, сыгравшая одну из ролей в оскароносном фильме «Анора», поделилась с ТАСС эмоциями от победы картины на премии и атмосферы во время церемонии.

Отвечая на вопрос о том, какие эмоции испытали ее коллеги по фильму Юра Борисов, первым из российских актеров выдвинутый на «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана», и Марк Эйдельштейн в момент объявления победы фильма, актриса отметила, что «все были рады».

«Эмоций очень много, и они все совершенно новые, я пока не знаю, как они называются. Счастлива, что наш фильм победил! Восхитила организация церемонии — это какой-то невероятный уровень», — сказала она, отметив, что ее поразила любовь и поддержка, царившая в зале. Екамасова также рассказала, что ей пока сложно делать выводы, потому что чувства зашкаливают.

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Фильм «Анора» — комедийно-драматическая картина режиссера Шона Бейкера, рассказывающая историю нью-йоркской танцовщицы и секс-работницы (Майки Мэдисон), которая внезапно выходит замуж за сына российского олигарха (Эйдельштейн), но родители юноши (Алексей Серебряков, Екамасова) выступают против этого союза.

Фильм был впервые представлен на Каннском кинофестивале в 2024 году, где удостоился «Золотой пальмовой ветви». На 97-й церемонии вручения премии «Оскар», состоявшейся 2 марта 2025 года, «Анора» стала триумфатором, получив пять наград в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» (Бэйкер), «Лучшая женская роль» (Мэдисон), «Лучший оригинальный сценарий» (Бэйкер), «Лучший монтаж».