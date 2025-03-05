Любимова: совокупный объем кинорынка в 2024 году составил 46,4 млрд рублей

«Да, раньше огромная доля зрительского потока — в среднем до 74% — обеспечивалась за счет иностранных фильмов, и резкий уход в 2022 году голливудских киностудий пошатнул отрасль, однако уже в 2023 году российское кино стало главным драйвером роста отечественного кинопроката. А в 2024 году рынок вырос еще на 19% — совокупный объем составил 46,4 млрд рублей, кинотеатры страны посетили более 127 млн человек», — сказала она.