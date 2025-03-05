Серия популярных шпионских боевиков, повествующих о приключениях секретных агентов британской разведки, началась в 2012 году с выхода комикса The Secret Service. Один из авторов — Марк Миллар — работал над лучшими сериями Marvel и DC, а также создал свою собственную вселенную, куда входят графические новеллы «Особо опасен», «Пипец» и «Kingsman: Секретная служба».
Сотрудничество Миллара и режиссера Мэттью Вона началось с боевика «Пипец». Картина изобилует брутальным экшеном, а история подростков-супергероев смогла одной из первых показать альтернативный взгляд на супергероику. После успеха фильма творческий тандем Марка и Мэттью решил переосмыслить шпионский жанр. Рассмотрим все части франшизы.
«Kingsman: Секретная служба»
Мелкий хулиган Гэри «Эггси» Анвин (Тэрон Эджертон) живет в неблагополучном районе Лондона с мамой и отчимом. После угона автомобиля Гэри попадает в полицию, откуда его вызволяет Гарри «Галахад» Харт (Колин Ферт) — давний друг и коллега его отца. Харт расстроен тем, как ведет себя Эггси и на что он тратит свою жизнь.
Под предводительством Харта Эггси начинает обучение на спецагента. Основной целью секретной службы является миллиардер Ричмонд Валентайн (Сэмюэл Л. Джексон), задумавший с помощью своих технологий уничтожить большую часть человечества, кроме лояльных ему элит.
Съемки «Kingsman: Секретная служба» начались в октябре 2013-го года и проходили в разных районах Великобритании и непосредственно в Лондоне. Сюжет экранизации претерпел множество изменений, перемены затронули и персонажей. Например, спутница Ричмонда Валентайна со смертоносными протезами Газель (София Бутелла) была мужчиной. Причем на роль поначалу претендовал Оскар Писториус.
После премьеры в конце 2014 года «Kingsman: Секретная служба» получил положительные отзывы. Многие отмечали его стилистику, что неудивительно, ведь прототипом ателье Kingsman стала известная во всем мире швейная мастерская Huntsman. Постановка, харизматичные герои и юмора «на грани» позволили создать энергичный комедийный боевик, который приятно и весело смотреть. Многие сцены, включая драку в церкви и взрывающиеся головы мировых лидеров, до сих пор остаются визитной карточкой проекта, выделяя его на фоне подобных картин.
«Kingsman: Золотое кольцо»
Продолжение кинокомикса не заставило себя долго ждать, несмотря на то, что Мэттью Вон в одном из своих интервью говорил, что сомневается в его необходимости. Тэрон Эджертон, Марк Стронг и Софи Куксон вернулись к своим персонажам. Кроме того, был реанимирован герой Колина Ферта Гарри Хант, убитый в первой части. К касту присоединились Джулианна Мур, Ченнинг Татум, Холли Берри и Педро Паскаль. Основные съемки прошли в 2016 году в Великобритании и Италии. Премьера прошла в 2017-м.
Через год после победы над Ричмондом Валентайном Гэри Анвин уже полноценный агент Kingsman. Он встречается со шведской принцессой Тильдой (Ханна Альстрём), которую спас в конце первого фильма. Неожиданно на штаб-квартиру организации происходит нападение, и в живых остаются только Эггси и Мерлин. Чтобы выяснить, кто стоит за этой атакой, агенты отправляются в Америку в поисках другой шпионской службы под названием Statesman.
Обнаружив их базу, герои знакомятся с агентами Текила (Ченнинг Татум), Виски (Педро Паскаль), Шампань (Джефф Бриджес) и Кола (Холли Берри). Американские соратники рассказывают им о террористической группировке и наркокартеле «Золотое кольцо», возглавляемой Поппи Адамс (Джулианна Мур). Поппи добавляет в дурь опасный токсин, способный в короткие сроки убить человека. Обе спецслужбы объединяются, чтобы остановить «Золотое кольцо» и найти антидот. Компанию им составляет Гарри Хант, выживший после событий предыдущей картины.
«Kingsman: Золотое кольцо» получил смешанные отзывы. Многие отмечали, что несмотря на трюки и боевые сцены, шпионский боевик не привнес во франшизу чего-то кардинально нового. Градус абсурда повысился и уже не воспринимается, как едкая сатира, а скорее начинает раздражать. Юмор снова заигрывает с сексуальными темами, но стал менее деликатным и остроумным. Тем не менее «Kingsman: Золотое кольцо» зарекомендовал себя как добротный развлекательный аттракцион.
«King's man: Начало»
Практически сразу после выхода второй части франшизы Мэттью Вон объявил, что работает сразу над двумя фильмами. В 2018-м был анонсирован приквел под названием «Kingsman: Большая Игра». В том же году объявили о том, что к проекту присоединились Рэйф Файнс и Харрис Дикинсон. Впоследствии компанию им составили Джемма Артертон, Мэттью Гуд, Аарон Тейлор-Джонсон, Том Холландер.
Съемки стартовали в начале 2019-го и проходили в Великобритании и Италии. Премьера должна была состояться в том же году, но пандемия коронавируса привела картину к многократным переносам. В итоге «King's man: Начало» увидел свет только в 2021-м.
Действие фильма происходит в начале XX века. Потерявший свою супругу в результате несчастного случая герцог Орландо Оксфордский (Файнс) живет в своем поместье в Англии и все свое внимание уделяет сыну Конраду (Дикинсон). Правительство поручает Орландо отправиться в Сараево и встретиться с эрцгерцогом Францем Фердинандом. Молодой Конрад едет вместе с отцом и спасает эрцгерцога от бомбы Гаврило Принципа.
Но позже Принцип все-таки убивает Фердинанда, что приводит к началу Первой мировой войны. В это же время Орландо узнает о таинственной организации, возглавляемой неким Пастырем. Их шпионы находятся при дворе кайзера Вильгельма и царя Николая II и оказывают заметное влияние на правителей. Герцогу Оксфордскому с его верными соратниками нужно найти Пастыря и сорвать его планы.
Смена антуража и главных действующих лиц не уберегли картину от кассового провала и вороха отрицательных рецензий. Авторы как будто потеряли чувство меры и позволили фантазии разгуляться на полную, что привело к тому, что фильм оказался наполнен глупостями и несуразным событиями. Гротескные персонажи с неадекватным поведением вызывали скорее недоумение, чем заставляли смеяться. При этом постановка, особенно боевых сцен, была все так же на высоте. Смотреть на смертельный танец Распутина (Рис Иванс), например, интересно и захватывающе.
После выхода «Начала» еще некоторое время ходили разговоры о будущем серии. Мэттью Вон хотел завершить историю Гарри Харта — Эггси и вернуться в XIX век, осветив первые несколько лет работы агентства Kingsman. Но в 2024-м году было объявлено, что студия не имеет планов на какие-либо продолжения.
«Аргайл: Супершпион»
Изначально последний вышедший комедийный боевик Мэттью Вона «Аргайл: Супершпион» позиционировался как совершенно самостоятельный проект, который в теории мог стать началом новой франшизы. Но уже после выхода картины стало понятно, что это своеобразный спин-офф серии Kingsman. Причем на протяжении всего сюжета «Аргайла» нет никакого намека на то, что действие происходит во вселенной британских шпионов. О связи между ними говорится только в сцене после титров.
Сюжет повествует о создательнице серии книг о шпионе по имени Аргайл Элли Конвей (Брайс Даллас Ховард). Однажды она сталкивается с суперагентом Эйденом Уайлдом (Сэм Рокуэлл), который спасает ее от засады в поезде. Он объясняет Элли, что ее книги во многом описывают реальные события, и теперь за девушкой охотятся опасные люди из секретной организации. Элли объединяется с Эйденом, чтобы понять, как так получилось, что ее шпионские романы оказались правдивыми.
Проект получил шквал разгромной критики. Многие ругают историю, растянутую на более чем два часа, и частые сюжетные повороты. Положение не спасает даже ставший визитной карточкой Вона экшен. Многие режиссерские идеи, отлично реализованные в первых фильмах, превратились теперь в несуразный балаган, приправленный среднего качества CGI-эффектами.
Хоть провал «Аргайла» и удивил Мэттью Вона, но останавливаться он не собирается. Еще до премьеры постановщик обещал начать работу как минимум над двумя картинами, одной из которых будет приквел про ранние приключения Аргайла. Это полноценно свяжет два шпионских мира. В далеко идущих планах режиссера — объединить эти вселенные в один большой кроссовер. Получится ли это, покажет время.