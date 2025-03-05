Продолжение кинокомикса не заставило себя долго ждать, несмотря на то, что Мэттью Вон в одном из своих интервью говорил, что сомневается в его необходимости. Тэрон Эджертон, Марк Стронг и Софи Куксон вернулись к своим персонажам. Кроме того, был реанимирован герой Колина Ферта Гарри Хант, убитый в первой части. К касту присоединились Джулианна Мур, Ченнинг Татум, Холли Берри и Педро Паскаль. Основные съемки прошли в 2016 году в Великобритании и Италии. Премьера прошла в 2017-м.