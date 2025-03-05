«Ленфильм» к своему 111-летию запустит цикл творческих встреч с кинорежиссерами

Датой основания киностудии принято считать 5 марта (18 марта по новому стилю) 1914 года. В этот день в Санкт-Петербурге был учрежден Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета, созданного при Николаевской академии Генерального штаба во время русско-японской войны. Уже в 1914 году отдел начал снимать игровое кино, в 1915 году была экранизирована повесть «Портрет» Николая Гоголя.