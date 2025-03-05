«Ленфильм» к своему 111-летию запустит цикл творческих встреч с кинорежиссерами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Старейшая киностудия России — «Ленфильм» — отметит свой 111-й день рождения запуском проекта «Режиссерская среда». Цикл творческих встреч с режиссерами, которые в разные годы снимали там свои картины, откроет вечер с участием председателя Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России, народного артиста РФ Сергея Снежкина («Похороните меня за плинтусом», «Белая гвардия», «Контрибуция»), сообщили на киностудии.
«5 марта “Ленфильму” исполняется 111 лет. Эту дату киностудия отметит стартом проекта “Режиссерская среда”, участниками которого станут Александр Сокуров, Владимир Бортко, Дмитрий Светозаров, Алексей Учитель, Алексей Герман-мл., Александр Касаткин», — говорится в сообщении.
Встречи цикла запланированы не реже двух раз в месяц. Беседовать с кинорежиссерами будет телеведущая Ирина Петрова. Участники проекта смогут лично выбирать для показа одну из своих картин. Так, в рамках встречи со Снежкиным зрители увидят режиссерскую версию фильма «Контрибуция» продолжительностью 2 часа 42 минуты вместо 1 часа 40 минут прокатной версии.
Исторический детектив о периоде Гражданской войны снят по мотивам повести Леонида Юзефовича, написанной для журнала «Юность» к 70-летию Октябрьской революции. В картине играют Максим Матвеев, Елизавета Боярская, Илья Носков, Евгений Дятлов, Константин Воробьев, Артур Ваха и другие артисты. Кинопоказ 5 марта пройдет в общедоступном формате по регистрации.
О киностудии
Датой основания киностудии принято считать 5 марта (18 марта по новому стилю) 1914 года. В этот день в Санкт-Петербурге был учрежден Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета, созданного при Николаевской академии Генерального штаба во время русско-японской войны. Уже в 1914 году отдел начал снимать игровое кино, в 1915 году была экранизирована повесть «Портрет» Николая Гоголя.
После Февральской революции 1917 года специалисты отдела занимались киносъемкой политических событий в России. С 1924 года основной комплекс зданий киностудии располагается на Каменноостровском проспекте, а наименование «Ленфильм» стали использовать только с 1934 года.
После начала Великой Отечественной войны киностудию эвакуировали в Алма-Ату (Казахская ССР, теперь Республика Казахстан), где вместе с «Мосфильмом» она вошла в состав Центральной объединенной киностудии художественных фильмов. В марте 1944 года киностудия была возвращена в Ленинград и возобновила деятельность под прежним названием.
За историю существования киностудии «Ленфильм» было снято более 1,5 тыс. полнометражных игровых фильмов. Среди них: «Чапаев» (1934 год, режиссеры Георгий и Сергей Васильевы), «Петр Первый» (1937−1938 годы, режиссер Владимир Петров), «Небесный тихоход» (1945 год, режиссер Семен Тимошенко), «Старик Хоттабыч» (1956 год, режиссер Геннадий Казанский), «Человек-амфибия» (1961 год, режиссеры Казанский и Владимир Чеботарев), «Старший сын» (1975 год, режиссер Виталий Мельников), «Мой друг Иван Лапшин» (1984 год, режиссер Алексей Герман — старший), «Собачье сердце» (1988 год, режиссер Владимир Бортко) и другие.