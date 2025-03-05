Российский кинокритик и соведущий шоу-подкаста «PROсмотрено» Егор Москвитин считает, что есть целый комплекс причин, по которым фильм «Анора» Шона Бэйкера завоевал пять «Оскаров» на прошедшей 2 марта церемонии, а сам режиссер установил исторический рекорд. Эксперт перечислил их в комментарии для Кино Mail.
Москвитин прежде всего отметил невероятный киноязык «Аноры», объединяющий традиции американского кино с современным новаторским, очень живым повествованием. Отдельно критик подчеркнул органичное, естественное существование актеров в кадре. Также, по его мнению, в фильме «потрясающий монтаж, потрясающий сценарий, потрясающая режиссерская работа и потрясающая в целом работа всех департаментов».
Кроме того, считает киноэксперт, «Анора» подкупает своим универсальным сюжетом.
«Это сюжет о справедливости, которой жаждут беззащитные. Это сюжет о единстве одиноких людей. Это сюжет о мужчине и женщине, которые освобождаются от навязанных им тяжелых гендерных ролей. Это сюжет о добре. Думаю, поэтому эта картина и победила», — говорит Москвитин.
Он также добавил, что в «Аноре» прослеживается еще один важный для этого года сюжет, который «призывает к разрядке, перезагрузке и обнулению».
Напомним, что на церемонии вручения премии «Оскар 2025» «Анора» удостоилась наград в категориях «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучший монтаж», Шон Бэйкер был назван лучшим режиссером, а Майки Мэдисон — лучшей актрисой. Юра Борисов, номинированный на лучшую мужскую роль второго плана, хоть и уступил победу Кирану Калкину, но заслужил похвалу Роберта Дауни-мл..