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Кинокритик объяснил триумф «Аноры» на «Оскаре»: «Сюжет о добре, об обнулении»

Егор Москвитин специально для Кино Mail объяснил, как фильму Шона Бэйкера удалось завоевать пять оскаровских наград
Шон Бэйкер
Шон БэйкерИсточник: AP / Associated Press

Российский кинокритик и соведущий шоу-подкаста «PROсмотрено» Егор Москвитин считает, что есть целый комплекс причин, по которым фильм «Анора» Шона Бэйкера завоевал пять «Оскаров» на прошедшей 2 марта церемонии, а сам режиссер установил исторический рекорд. Эксперт перечислил их в комментарии для Кино Mail.

Москвитин прежде всего отметил невероятный киноязык «Аноры», объединяющий традиции американского кино с современным новаторским, очень живым повествованием. Отдельно критик подчеркнул органичное, естественное существование актеров в кадре. Также, по его мнению, в фильме «потрясающий монтаж, потрясающий сценарий, потрясающая режиссерская работа и потрясающая в целом работа всех департаментов».

Кроме того, считает киноэксперт, «Анора» подкупает своим универсальным сюжетом.

«Это сюжет о справедливости, которой жаждут беззащитные. Это сюжет о единстве одиноких людей. Это сюжет о мужчине и женщине, которые освобождаются от навязанных им тяжелых гендерных ролей. Это сюжет о добре. Думаю, поэтому эта картина и победила», — говорит Москвитин.

Создатели и актеры фильма «Анора» на церемонии вручения премии «Оскар»
Создатели и актеры фильма «Анора» на церемонии вручения премии «Оскар»Источник: Legion-Media.ru

Он также добавил, что в «Аноре» прослеживается еще один важный для этого года сюжет, который «призывает к разрядке, перезагрузке и обнулению».

Напомним, что на церемонии вручения премии «Оскар 2025» «Анора» удостоилась наград в категориях «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучший монтаж», Шон Бэйкер был назван лучшим режиссером, а Майки Мэдисон — лучшей актрисой. Юра Борисов, номинированный на лучшую мужскую роль второго плана, хоть и уступил победу Кирану Калкину, но заслужил похвалу Роберта Дауни-мл..