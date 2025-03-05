«Это сюжет о справедливости, которой жаждут беззащитные. Это сюжет о единстве одиноких людей. Это сюжет о мужчине и женщине, которые освобождаются от навязанных им тяжелых гендерных ролей. Это сюжет о добре. Думаю, поэтому эта картина и победила», — говорит Москвитин.