Не доезжая до пункта назначения, молодые люди свернули с трассы в поисках места, где можно перекусить. В городке Винас с населением не больше 500 человек они посетили кафе. Местные жители вели себя вполне дружелюбно, но молодым людям нужно ехать дальше. Однако автомобиль по неизвестным причинам отказался заводиться. Местный слесарь пообещал устранить проблему только на следующий день, так что паре пришлось искать место для ночлега.