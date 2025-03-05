Ценители триллеров, боевиков и ужастиков хорошо знакомы с творчеством культового режиссера Ренни Харлина. Это крепкий голливудский профессионал, который отлично знает, как грамотно пощекотать зрителям нервы. В статье рассказываем, о чем новый фильм Харлина «Незнакомцы: начало», что произошло с героями и стоит ли смотреть первую часть заявленной трилогии.
Основная информация о фильме «Незнакомцы: начало»
Слоган фильма «Незнакомцы: начало» не блещет оригинальностью, зато сказано по существу — «Узнай, кто скрывается под маской». Пожалуй, это главная интрига, ради которой зрителю определенно стоит потратить полтора часа своего времени.
Жанр: ужасы.
Страна: США, Великобритания, Словения, Словакия, Швейцария.
Режиссер: Ренни Харлин.
В главных ролях: Мэделин Петш, Фрой Гутьеррез, Рэйчел Шентон, Гэбриел Бассо.
Мировая премьера: 15.05.2024.
Длительность: 1 ч. 31 мин.
Бюджет: $ 8,5 млн.
Главные герои фильма «Незнакомцы: начало»
Хоррор вполне можно назвать камерным, поэтому список основных действующих лиц, не считая маньяков в масках, состоит всего из двух позиций:
Майя (Мэделин Петш) — девушка 25-30 лет, начинающий архитектор;
Райан (Фрой Гутьеррез) — гражданский муж Майи 25-27 лет, болен астмой и пользуется ингалятором.
О чем фильм «Незнакомцы: начало»: краткое описание сюжета
Майя и Райан отправились в автомобильное путешествие из Нью-Йорка в Портленд (штат Орегон). Девушку пригласили на собеседование по поводу вакантной должности в архитектурном бюро. У пары пятая годовщина отношений, они любят друг друга, вполне устроились в жизни и планируют счастливое будущее.
Не доезжая до пункта назначения, молодые люди свернули с трассы в поисках места, где можно перекусить. В городке Винас с населением не больше 500 человек они посетили кафе. Местные жители вели себя вполне дружелюбно, но молодым людям нужно ехать дальше. Однако автомобиль по неизвестным причинам отказался заводиться. Местный слесарь пообещал устранить проблему только на следующий день, так что паре пришлось искать место для ночлега.
Как назло, единственный в округе отель был закрыт. Молодые люди вынужденно сняли на ночь домик охотника. Хозяин пользовался жилищем только в охотничий сезон, в остальное время сдавал проезжающим туристам.
Дом выглядел вполне обжитым и уютным, но молодым людям было не суждено в полной мере насладиться очарованием стиля кантри в интерьере и как следует отдохнуть. Сначала появилась незнакомка, которая кое-кого ищет, затем зритель увидел, как за героями кто-то наблюдает. И точно не с благими намерениями. Саспенс сгущался: на этом моменте зрители уже поняли, что добром эта поездка вряд ли окончится.
Самое интересное началось, когда появились трое незнакомцев в масках, вооруженные ножами и топором. А дальше героям пришлось бороться за жизнь в атмосфере бесконечного страха и ужаса.
Ключевые смыслы, темы и идеи фильма «Незнакомцы: начало»
Фильм изначально анонсирован как трилогия — первая часть вышла в 2024 году, остальные последуют друг за другом в 2025-м. В оригинале название звучит как «Незнакомцы. Глава 1», что более точно определяет формат этого кино. В 2025 году зрителей ожидает продолжение в виде двух полноценных фильмов, так что надеяться на ответы на все вопросы после просмотра первой части точно не стоит.
Интрига: ждем развязки
Есть определенные намеки, на которые стоит обратить внимание. Например, по ходу фильма несколько раз упоминалось о том, что молодые люди не состоят в официальном браке. А местные жители из городка Винас и его окрестностей явно придерживаются консервативных взглядов на отношения: это видно по тематическим брошюрам, которые они настойчиво пытались всучить приезжим мажорам. Здесь орудует секта? Местные — религиозные фанатики?
Городок, где происходит действие фильма, — типичная американская глубинка, а штат Орегон — вотчина баптистов, пятидесятников и прочих закрытых христианских течений. Есть все основания полагать, что эта тема будет отыграна в следующих двух частях.
Франшиза «Незнакомцы» — это тот случай в кино, когда сиквелы выходят не на волне успеха первой части. Фильм сразу снимали как единое целое, после чего разбили показ на три этапа. В определенном смысле это удачный маркетинговый ход — большинство из тех, кто посмотрел первую часть, захотят получить ответы на поставленные сюжетом вопросы.
Бэкграунд: зачем сделали ремейк
В 2007 году вышел оригинальный фильм «Незнакомцы». Это была дебютная работа режиссера Брайана Бертино — психологический хоррор, основой для которого стали детские впечатления постановщика и нашумевшая история Чарльза Мэнсона и его банды. Фильм о непрошеных гостях получился пугающим, атмосферным и хорошо окупился в прокате. Сиквел 2018 года был не столь удачным, но все равно собрал неплохую кассу.
В 2022 году франшизу решили перезапустить. У назначенного на проект режиссера Ренни Харлина репутация крепкого ремесленника. В свое время он прославился такими хитами, как «Крепкий орешек 2», «Скалолаз», «Охотники за разумом».
Новых «Незнакомцев» снимали в Словакии — выбор локации объясняется, скорее всего, финансовыми причинами. Над трилогией работали два года, и первая часть уже собрала в прокате 25 млн долларов. Это однозначный успех, и есть все основания полагать, что остальные части будут приняты по меньшей мере не хуже, чем The Strangers: Chapter 1.
Хоррор в классическом исполнении
«Незнакомцы» удачно угодили в тренд — у аудитории есть запрос на классические жанровые продукты. Перед нами фильм с полным комплектом стандартных атрибутов хоррора: поворот не туда, загородный дом с пыльным чердаком и погребом, психопаты в масках с холодным оружием и много крови.
В фильме нет масштабной психологической проработки персонажей, но характеры героев прописаны вполне достоверно. Рейтинг 18+ предупреждает, что щадить протагонистов создатели фильма не собираются.
Типичность происходящего придает фильму определенный шарм: эта картина ни разу не пыталась казаться тем, чем не является. Здесь нет и намека на постмодернистскую иронию: авторы предельно серьезны и последовательны до занудства. И да, несмотря на то, что большая часть действия происходит ночью, освещения в каждом кадре вполне достаточно, что тоже можно занести в актив.
Это, конечно, не новая «Техасская резня бензопилой» и даже не оригинальное жанровое высказывание, но создателям точно есть чем зацепить зрителя. А именно вопросами, которые неизбежно возникают после финальных титров. Кто эти люди в масках? Почему они преследуют милую парочку? Выживут ли главные герои?
В чем суть концовки фильма «Незнакомцы: начало»
После длительной и явно неравной борьбы с незнакомцами Райан получил тяжелое ножевое ранение, возможно, смертельное. Майю, которую привязали к стулу, ожидала та же участь, но тут все услышали отдаленный звук полицейской сирены, что вынудило злоумышленников в масках поспешно покинуть дом.
В заключительной сцене Майя оказалась в больничной палате, судьба Райана осталась неизвестной. На экране надпись «Продолжение следует…».
В одном из интервью Харлин заявил, что новых «Незнакомцев» нельзя назвать ремейком или перезагрузкой франшизы. Это самостоятельная трилогия, в которой исследуется участь жертв подобного насилия. Зрители, которые посмотрят оба продолжения, узнают во всех подробностях, кто скрывается под масками и какие цели преследуют неизвестные.
Стоит ли смотреть фильм «Незнакомцы: начало»: отзывы критиков и зрителей
Любителям прямолинейных ужастиков фильм однозначно рекомендован к просмотру. Зрители получат ровно то, чего ожидают: качественное ночное развлечение, достаточно напряженное и непредсказуемое, чтобы не погрузиться в сон.
Серьезные критики не демонстрируют особого восторга от очередной работы Харлина. По мнению одного их них, слэшеру не хватает остроты, а его героям — логики в поступках. При этом профессиональное сообщество признает, что фильм сделан добротно и следует всем канонам классического хоррора.
Мнения рядовых зрителей разделились. Есть те, кому новый ужастик пришелся по душе, другие не увидели в фильме ничего выдающегося. Но большинство зрителей намерены дождаться выхода следующих глав: пазл еще не сложился, нужны недостающие детали.
Интересные факты о фильме «Незнакомцы: начало»
Зрителям будет любопытно узнать следующие факты.
Все серии трилогии были сняты одновременно. Итоговый фильм длительностью более четырех часов просто разделили на три равные части.
Съемочной группе в течение рабочего дня приходилось постоянно перемещаться между разными локациями, так что сцены, где герои выглядят вымотанными и уставшими, давались актером особенно легко.
Режиссер «Незнакомцев» Ренни Харлин снял более 40 фильмов в разных жанрах: от детектива с элементами комедии «Белый воротничок» до «Кошмаров на улице Вязов — 4». Это один из самых плодовитых и универсальных ремесленников Голливуда.