Трансляцию вручения премии «Оскар» посмотрели 18,07 млн зрителей

Эксперты отмечают, что аудитория главной кинопремии года снизилась впервые за последние четыре года. При подсчете учитывались зрители, которые смотрели трансляцию по телеканалу ABC и на стриминговом сервисе Hulu. В качестве возможных причин падения аудитории называют длину эфира — церемония шла 3 часа 47 минут — и технические проблемы на Hulu, где показы прерывались, а пользователи не могли получить доступ к своим аккаунтам. Однако, как и год назад, академия решила начать церемонию раньше, поэтому шоу в основном оставалось в прайм-тайме.