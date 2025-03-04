Трансляцию вручения премии «Оскар» посмотрели 18,07 млн зрителей

Церемонию вручения премии Американской киноакадемии «Оскар», которая состоялась вечером 2 марта в Лос-Анджелесе, в прямом эфире посмотрели 18,07 млн зрителей, сообщает Deadline со ссылкой на исследование аналитической компании Nielsen.
Эксперты отмечают, что аудитория главной кинопремии года снизилась впервые за последние четыре года. При подсчете учитывались зрители, которые смотрели трансляцию по телеканалу ABC и на стриминговом сервисе Hulu. В качестве возможных причин падения аудитории называют длину эфира — церемония шла 3 часа 47 минут — и технические проблемы на Hulu, где показы прерывались, а пользователи не могли получить доступ к своим аккаунтам. Однако, как и год назад, академия решила начать церемонию раньше, поэтому шоу в основном оставалось в прайм-тайме.
Ведущим церемонии был комик и лауреат премии «Эмми» Конан О’Брайен. С музыкальными номерами в течение вечера выступили Ариана Гранде и Синтия Эриво, трио в лице Doja Cat, Лисы и Raye, а также спела Куин Латифа.
Несмотря на снижение количества аудитории в сравнении с прошлыми церемониями, «Оскар 2025» стал самым просматриваемым развлекательным телеэфиром в сезоне 2024/25.
«Оскар 2024» посмотрели, например, 19,5 млн зрителей — это был рекорд с начала пандемии коронавируса. Юбилейную, 95-ю церемонию вручения премии в 2023 году посмотрели 18,8 млн человек.
В 2010-х количество зрителей неуклонно падало — начиная с 43 млн человек в 2014 году. В 2021-м, когда вручение золотых статуэток прошло без ведущего, эфир посмотрели всего 10,4 млн человек. В 2022 году трансляция собрала 16,6 млн зрителей. Напомним, во время той церемонии актер Уилл Смит дал пощечину ведущему Крису Року на сцене. Последний, к слову, после этого отказался снова вести «Оскар».
Премия «Оскар» присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук. Советские и российские фильмы шесть раз становились лауреатами премии. С 2022 года РФ не выдвигает свои картины на «Оскар», в российском прокате большинства фильмов, номинированных на награду в этом году, не было.
«Анора» Шона Бэйкера завоевала пять премий «Оскар» и победила в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» (Шон Бэйкер), «Лучшая актриса» (Майки Мэдисон), «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж». В категории «Лучшая мужская роль второго плана» Юра Борисов уступил Кирану Калкину.