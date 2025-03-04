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Маколей Калкин расплакался после победы брата на «Оскаре»

Стало известно о реакции Маколея Калкина на получение «Оскара» Кираном Калкиным
Киран Калкин
Киран КалкинИсточник: Legion-Media.ru

Маколей Калкин рассказал, как отреагировал на новость о том, что его младший брат Киран Калкин получил премию «Оскар». Звезда франшизы «Один дома» признался, что был уверен в победе родственника.

«Он сидел у прохода, ближе всех к лестнице… Он просто не мог не победить! Я плакал. Мы обязательно увидимся позже», — рассказал Калкин изданию Entertainment Weekly на вечеринке Vanity Fair.

Он добавил, что не смотрел церемонию полностью. По словам актера, после того, как его брат получил награду, он вместе с женой Брендой Стронг выключил трансляцию.

Напомним, Киран Калкин получил премию «Оскар» в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Настоящая боль» режиссера Джесси Айзенберга. В этой категории вместе с Калкиным также был представлен Юра Борисов, сыгравший в американском фильме «Анора».

За роль в «Настоящей боли» Киран Калкин ранее уже получил премию Гильдии киноактеров США и «Золотой глобус».

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