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40-летняя Юлия Пересильд показала лицо без макияжа

40-летняя актриса показала лицо без косметики на новом фото
Юлия Пересильд, фото: соцсети
Юлия Пересильд, фото: соцсети

Российская актриса Юлия Пересильд показала лицо без макияжа на новом фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 1,2 миллиона подписчиков.

40-летняя знаменитость снялась во время мероприятия благотворительного фонда помощи детям и молодежи «Галчонок», учредителем которого она является. Артистка предстала на размещенном кадре в коричневом пуховике с абстрактным принтом и убранными назад волосами.

При этом звезда фильма «Вызов» отказалась от декоративной косметики, продемонстрировав естественную внешность.

Ранее Юлия Пересильд порассуждала на тему отношений между мужчинами и женщинами.