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79-летняя Голди Хоун повторила свой образ с премии «Оскар» спустя 36 лет

Актриса вдохновилась своим же нарядом, в котором была на премии в 1989 году
Голди Хоун и Курт Рассел
Голди Хоун и Курт РасселИсточник: Legion-Media.ru

Голди Хоун накануне посетила 97-ю церемонию вручения премии «Оскар». Актриса появилась на мероприятии вместе со своим супругом Куртом Расселом. 79-летняя звезда для светского выхода вдохновилась своим же нарядом, в котором была на кинопремии в 1989 году.

Голди Хоун и Курт Рассел на премии «Оскар», 1989 год
Голди Хоун и Курт Рассел на премии «Оскар», 1989 годИсточник: Legion-Media.ru

Она надела длинное платье золотистого цвета с открытыми плечами и драпировками на лифе и в области талии. Наряд также был усыпан стразами. Образ звезда фильма «Смерть ей к лицу» дополнила накидкой в тон платью.

Хоун уложила волосы мягкими волнами и сделала вечерний макияж. Она также надела кулон с большим драгоценным камнем. Курт Рассел, как и 36 лет назад, предпочел черный смокинг и белую рубашку с бабочкой.

Юра Борисов и Анна Шевчук
Самые яркие моменты «Оскара 2025»: триумф «Аноры», провал Мур, танцы, слезы и поцелуи

Напомним, лучшим фильмом кинопремии «Оскар 2025» стала «Анора» режиссера Шона Бэйкера. Постановщик также победил в номинации «Лучший режиссер». Майки Мэдисон, сыгравшая главную женскую роль в «Аноре», получила награду как лучшая актриса. А Эдриан Броуди, исполнитель главной мужской роли в фильме «Бруталист», стал лучшим актером.