79-летняя Голди Хоун повторила свой образ с премии «Оскар» спустя 36 лет

Голди Хоун накануне посетила 97-ю церемонию вручения премии «Оскар». Актриса появилась на мероприятии вместе со своим супругом Куртом Расселом. 79-летняя звезда для светского выхода вдохновилась своим же нарядом, в котором была на кинопремии в 1989 году.
Она надела длинное платье золотистого цвета с открытыми плечами и драпировками на лифе и в области талии. Наряд также был усыпан стразами. Образ звезда фильма «Смерть ей к лицу» дополнила накидкой в тон платью.
Хоун уложила волосы мягкими волнами и сделала вечерний макияж. Она также надела кулон с большим драгоценным камнем. Курт Рассел, как и 36 лет назад, предпочел черный смокинг и белую рубашку с бабочкой.
Ранее также были названы самые стильные мужчины прошедшей церемонии «Оскар» и самые откровенные наряды актрис на красной дорожке.
Напомним, лучшим фильмом кинопремии «Оскар 2025» стала «Анора» режиссера Шона Бэйкера. Постановщик также победил в номинации «Лучший режиссер». Майки Мэдисон, сыгравшая главную женскую роль в «Аноре», получила награду как лучшая актриса. А Эдриан Броуди, исполнитель главной мужской роли в фильме «Бруталист», стал лучшим актером.