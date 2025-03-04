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Звезда «Очень странных дел» о критике своей внешности: «Я стала мишенью»

Актриса Милли Бобби Браун заявила, что не будет извиняться за взросление
Милли Бобби Браун
Милли Бобби БраунИсточник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Очень странные дела», британская актриса Милли Бобби Браун в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ответила на критику своей внешности и нарядов.

Пользователи критикуют в социальных сетях наряды и макияж, которые знаменитость и ее стилисты подбирают для выхода в свет. Некоторым людям кажется, что 21-летняя актриса выглядит в них слишком старше своего возраста. Они сравнивают артистку с Дженнифер Кулидж и Ириной Аллегровой.

Бобби Браун напомнила, что работает в киноиндустрии с десяти лет.

«Я росла на глазах у всего мира, и по какой-то причине люди не могут расти вместе со мной. Вместо этого они ведут себя так, будто я должна застыть во времени. И поскольку это не так, я стала мишенью», — отметила актриса.

Артистка призналась, что получает издевательства в свой адрес от взрослых людей, которые тратят время на обсуждение ее лица и тела. Девушка отказалась извиняться за то, что взрослеет.

«Я не буду стыдиться того, как я выгляжу, как одеваюсь и как себя преподношу», — рассказала актриса.

Ранее звезда «Очень странных дел» снялась без макияжа и показала несовершенства кожи.