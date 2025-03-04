Киран вполне может стать самым знаменитым представителем семейства Калкин. На протяжении 30 лет это звание принадлежало Маколею. Однако Киран за это время тоже успел обзавестись внушительной фильмографией и престижными наградами. Причем роуд-муви «Настоящая боль» — далеко не единственная значимая работа Калкина-среднего. Расскажем о его творческом пути.
В тени старшего брата
Будущий актер родился 30 сентября 1982 года в Нью-Йорке в семье телефонистки и бродвейского актера. Финансовые трудности и несбывшиеся мечты главы семьи Кристофера Калкина заставили его сделать ставку на детей. С раннего возраста он водил малышей на кастинги, но верил, что лишь Маколей обладает талантом. Киран впервые вышел на сцену манхэттенского театра в два года. В 1995 году его родители развелись, и мать братьев Патриция обвинила бывшего мужа в крахе карьеры старшего сына. Несмотря на сложные семейные отношения, Киран близок со своей матерью.
История брата, который не справился с тяжестью ранней славы, оказала на Кирана Калкина большое влияние. Даже когда его карьера пошла в гору, он испугался и предпочел скрыться в тени театральных кулис, избегая шумихи. Киран до 40 лет сомневался, хочет ли связать жизнь с кино. Но шаг за шагом, не гонясь за трендами индустрии, он выстроил собственный путь к успеху. Вспомним, с чего он начинался.
«Один дома» (1990)
Первый фильм франшизы знакомит зрителя с семейством Маккалистеров, которые собираются на каникулы в Париж. В суете родители забывают дома восьмилетнего Кевина. Тем временем в районе орудуют двое грабителей, решивших воспользоваться праздниками для легкой наживы. И мальчику предстоит защитить дом от непрошенных гостей.
На главную роль утвердили Маколея Калкина. Окрыленный успехом, Кристофер Калкин пытался продвинуть других своих детей, но режиссер выбрал только шестилетнего Кирана. В «Один дома» юный артист сыграл Фуллера Маккалистера — кузена Кевина и самого младшего члена семьи. Он носит огромные очки, обожает газировку, а иногда писается во сне.
Конечно, вся слава досталась старшему брату, но для Кирана эта роль стала первой ступенькой в большое кино. Хотя к тому моменту у него уже был опыт съемок в рекламе. К роли Фуллера Киран вернулся в «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», который также стал хитом.
«Отец невесты» (1991)
В отличие от Маколея, Киран не испытывал давления со стороны семьи. Отец не видел в сыне перспективного актера и не требовал за его участие в фильмах многомиллионных гонораров. Возможно, это позволило Кирану Калкину избежать судьбы старшего брата, чья карьера в Голливуде вскоре забуксовала. Киран довольствовался ролями второго, а порой и третьего плана.
Одним из самых заметных проектов в его детской фильмографии стал «Отец невесты». Это была вторая роль Кирана в кино. Комедия с участием Стива Мартина и Дайан Китон собрала хорошую кассу и получила кинопремию BMI. Зрители отметили, что Калкин отлично справился с образом брата невесты. За эту работу он был номинирован на премию Young Artist Awards.
«Великан» (1998)
Трогательная семейная драма рассказывает о необычной дружбе. Неуклюжий и молчаливый гигант Макс (Элден Хенсон) и маленький неизлечимо больной Кевин решают противостоять несправедливости, объединившись в одно целое — отважного и могучего рыцаря-великана. Киран Калкин исполнил роль сообразительного Кевина, который вдохновляет друга дописать книгу о фантастических приключениях двух героев. Эта роль стала для юного актера первой заметной работой в кино. Он получил вторую номинацию на Young Artist Awards.
«Правила виноделов» (1999)
В разгар Второй мировой войны в детском приюте на северо-востоке США разворачивается драма. Один из воспитанников Гомер Уэллс (Тоби Магуайр) работает ассистентом врача. После встречи с Кэнди (Шарлиз Терон) и ее возлюбленным, который едет на фронт, он решает, что пришло время увидеть мир. Киран Калкин исполнил роль Бастера — одного из самых младших сирот, крепко привязанных к Гомеру.
Несмотря на то, что у Бастера не так много экранного времени, после выхода оскароносной картины «Правила виноделов» о Киране заговорили как о самостоятельном артисте. Его перестали ассоциировать исключительно с братом Маколеем.
«Игби идет ко дну» (2002)
Главная роль в трагикомедии о взрослении стала для Кирана Калкина прорывной. Молодой Игби бросает вызов высшему нью-йоркскому обществу и своей семье. Юноша бунтарски настроен, но за сарказмом скрывается одиночество и жажда понимания. Роль в «Игби идет ко дну» позволила Кирану раскрыть талант драматического артиста. Работа принесла ему россыпь наград, кроме того, он впервые был номинирован на «Золотой глобус».
Калкин вспоминал, что именно тогда впервые почувствовал себя актером: начал понимать, как развивать характер персонажа и что значит работа на съемочной площадке. Эти пять недель заменили ему актерские курсы. В том же году Киран появился еще в одном проекте — «Опасные игры». Но на волне успеха Калкин взял перерыв и посвятил себя театру.
«Бумажный человек» (2009)
Писатель Ричард Данн (Джефф Дэниелс) мечтает создать бестселлер, но его книги не пользуются спросом, несмотря на старания. Неожиданно он знакомится с Эбби (Эмма Стоун), которая становится его другом и помогает справиться с творческим кризисом. Киран Калкин исполнил роль воображаемого друга Эбби, который тайно влюблен в нее.
Фильм «Бумажный человек» не стал для актера громким возвращением в кино, но подарил ему знакомство с Эммой Стоун. Влюбленные были вместе два года, потом расстались. Несмотря на это, актеры сохранили дружеские отношения и вновь пересеклись на съемках комедии «Муви 43». К тому моменту Калкин уже был женат на Джаз Чартон.
«Скотт Пилигрим против всех» (2010)
Молодежный боевик Эдгара Райта стал одним из самых ярких проектов в карьере артиста. Он сыграл соседа Пилигрима Уоллеса Уэллса — беспутного, временами нетрезвого, но неизменно обаятельного. Фильм «Скотт Пилигрим против всех», основанный на одноименных комиксах, оглушительно провалился в прокате, хотя позже стал культовым. Роль Уэллса можно назвать одним из запоминающихся образов в карьере Кирана Калкина.
«Наследники» (2018 — 2023)
Изначально Кирану Калкину предлагали пройти пробы на роль Грега Хирша — внучатого племянника основателя империи Логана Роя. Однако этот персонаж не вызвал у него интереса. Его привлек младший сын магната Роман Рой — избалованный, язвительный, с букетом психологических проблем. Роман инфантилен, непристойно шутит, соперничает с братом Кендаллом (Джереми Стронг) и сестрой Шивон (Сара Снук) за внимание отца.
Съемки сериала «Наследники» проходили в атмосфере творческой свободы, и Кирану поначалу было сложно, так как он привык работать по сценарию, но вскоре Калкин втянулся и начал выдавать на площадке свои лучшие остроты, наделив персонажа импульсивностью и сарказмом. За эту роль актер получил премии «Эмми», «Золотой глобус» и Critics' Choice Awards. Сам он признался, что именно благодаря этому проекту решил продолжать играть в кино.
«Настоящая боль» (2024)
Фильм Джесси Айзенберга, который из успешного актера перешел в категорию перспективных режиссеров, рассказывает о двоюродных братьях Дэвиде и Бенджи. Они отправляются в путешествие по Польше, чтобы узнать, через что во время войны прошла их бабушка. Исполнение роли непредсказуемого неудачника Бенджи принесло Калкину множество трофеев и признание критиков. Помимо «Оскара», актер стал обладателем «Золотого глобуса», BAFTA, премии Гильдии актеров и Critics Choice Awards.
Изначально Айзенберг сам планировал сыграть брата-раздолбая, но продюсер проекта Эмма Стоун убедила его сосредоточиться на режиссуре. Кандидатуру Кирана Калкина предложила сестра Айзенберга, большая поклонница «Наследников». Сам Джесси был знаком с Кираном только по роли в «Один дома».
Примечательно, что Калкин подписал контракт за год до съемок, но в последний момент начал сомневаться из-за того, что пришлось бы надолго расстаться с женой. Тогда Стоун применила хитрость и заметила, что если Киран откажется, то проект «Настоящая боль» развалится. После этого разговора артист без колебаний купил билеты в Польшу.
К слову, когда Киран произносил победную речь на «Оскаре», то с радостью поделился, что Джаз Чартон пообещала подарить ему четвертого ребенка в случае победы.