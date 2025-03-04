Будущий актер родился 30 сентября 1982 года в Нью-Йорке в семье телефонистки и бродвейского актера. Финансовые трудности и несбывшиеся мечты главы семьи Кристофера Калкина заставили его сделать ставку на детей. С раннего возраста он водил малышей на кастинги, но верил, что лишь Маколей обладает талантом. Киран впервые вышел на сцену манхэттенского театра в два года. В 1995 году его родители развелись, и мать братьев Патриция обвинила бывшего мужа в крахе карьеры старшего сына. Несмотря на сложные семейные отношения, Киран близок со своей матерью.