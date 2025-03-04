Константин Крюков пожаловался на хронический недосып из-за дочери

«Я понял, что самое ценное в жизни — это не дружба, не любовь, не деньги, а сон! Хроническое недосыпание бывает у кинематографистов в течение проекта, но проект длится месяц, два, три… А тут уже год и четыре месяца! Няня у нас появилась на девятом месяце, но ненадолго. Няни — это тяжело. Нужно найти правильного человека. Потому что этот человек все время с тобой, в том числе», — поделился артист.