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Константин Крюков пожаловался на хронический недосып из-за дочери

Актер рассказал о жизни с маленьким ребенком
Константин Крюков нашел повод пожалеть современных детей
Константин Крюков нашел повод пожалеть современных детейИсточник: Газета.Ру

Звезда фильма «9 рота» Константин Крюков рассказал в интервью «СтарХиту» о хроническом недосыпе из-за маленькой дочери. По признанию актера, они с женой нанимали няню, чтобы облегчить себе жизнь, но так и не смогли принять в семью незнакомого человека.

«Я понял, что самое ценное в жизни — это не дружба, не любовь, не деньги, а сон! Хроническое недосыпание бывает у кинематографистов в течение проекта, но проект длится месяц, два, три… А тут уже год и четыре месяца! Няня у нас появилась на девятом месяце, но ненадолго. Няни — это тяжело. Нужно найти правильного человека. Потому что этот человек все время с тобой, в том числе», — поделился артист.

Актер в 2013 году женился на своей возлюбленной Алине Алексеевой, а через 10 лет у супругов родился общий ребенок. Крюковы поделились новостью о пополнении в семье только через месяц, удивив поклонников. Жена артиста тщательно скрывала свою беременность, не публикуя фото с округлившимся животом в личном блоге и избегая светских мероприятий.

Для Крюкова девочка стала вторым ребенком. У актера также есть 17-летняя дочь Юлия от первого брака с Евгенией Варшавской. Пара развелась через год после рождения первенца, экс-супруги не давали интервью по этому поводу и не комментировали разные домыслы и слухи.

Артист признался, что многое пропустил в жизни старшей дочери из-за работы. Однако он никогда не забывал о девочке и старался постоянно поддерживать с ней общение. По словам знаменитости, Юлия выросла очень самостоятельным и целеустремленным человеком.

Ранее Алсу засняли в объятиях Константина Крюкова на съемочной площадке.