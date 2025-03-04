Названы самые стильные мужчины на «Оскаре». Среди них — российский актер

Второе место в рейтинге занял певец Омар Аполло, который пришел на церемонию с сетчатой вуалью на голове, а третье — актер Тимоти Шаламе. Несмотря на то что фанаты подняли на смех его желтый костюм, эксперты назвали звезду фильма «Дюна» самой обсуждаемой персоной на красной дорожке церемонии в этом году.