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Названы самые стильные мужчины на «Оскаре». Среди них — российский актер

Российский актер Эйдельштейн вошел в список самых стильных мужчин на «Оскаре»

Редакторы журналы GQ назвали самых стильных мужчин на церемонии вручения кинопремии «Оскар». Соответствующий материал появился на сайте глянцевого издания.

Себастиан Стэн
Себастиан СтэнИсточник: Legion-Media.ru

В первую очередь журналисты отметили образ актера Себастиана Стэна, который предстал перед камерами в смокинге люксового бренда Prada. При этом, по их мнению, самый яркой деталью во внешнем виде знаменитости стала кремовая рубашка.

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Второе место в рейтинге занял певец Омар Аполло, который пришел на церемонию с сетчатой вуалью на голове, а третье — актер Тимоти Шаламе. Несмотря на то что фанаты подняли на смех его желтый костюм, эксперты назвали звезду фильма «Дюна» самой обсуждаемой персоной на красной дорожке церемонии в этом году.

Тимоти Шаламе
Тимоти ШаламеИсточник: Legion-Media
Рэйф Файнс
Рэйф ФайнсИсточник: Legion-Media.ru

На четвертых и пятых позициях расположились драматург Колман Доминго и актер Рэйф Файнс, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Конклав». Шестое место досталось художнику по костюмам Полу Тэзуэллу, который получил «Оскар» за дизайн костюмов в мюзикле «Злая: Сказка о ведьме Запада».

Марк Эйдельштейн
Марк ЭйдельштейнИсточник: Legion-Media.ru

Кроме того, модные эксперты включили в свой список российского актера Марка Эйдельштейна, надевшего на мероприятие смокинг Balenciaga.

«Какой совершенно странный костюм для совершенно странного парня», — подчеркнули журналисты.

Вслед за звездой «Аноры» последовали вокалист рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер, а также актеры Джереми Поуп, Сэмюэл Л. Джексон и Джереми Стронг.