Известный кинокритик и соведущий шоу-подкаста PROсмотрено Егор Москвитин считает, что роль Юры Борисова в фильме Шона Бэйкера «Анора» воплощает в себе именно то, за что присуждают «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Такое мнение он выразил в комментарии для Кино Mail.
Москвитин объяснил, что в американской индустрии не принято деление на роли первого и второго планов. В оригинале номинация называется Best Supporting Actor, что буквально означает «Лучший поддерживающий актер».
«Роль Борисова действительно была образцом поддерживающей работы актера. Потому что то, что он деликатно делал в кадре, находясь на втором плане, позволяло трансформироваться героине на первом плане, и актриса, которая ее сыграла, Майки Мэдисон, в итоге победила на “Оскаре”, вырвав победу у Деми Мур», — отметил критик.
Эксперт добавил, что эта тонкость была замечена многими критиками, но не крупными премиями. «То, что работа Юры Борисова — эталон поддерживающей работы актера, было очевидно, к сожалению, в основном критикам, которые награждали его: как, например, Ассоциация критиков Торонто, Сиэтла и нескольких других городов».
Напомним, что на прошедшей церемонии вручения премии «Оскар 2025» российский актер Юра Борисов был представлен в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в драматической комедии Шона Бэйкера «Анора», однако уступил победу американцу Кирану Калкину.