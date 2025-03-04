Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кинокритик объяснил, почему Борисов заслуживает «Оскар» за роль в «Аноре»

Егор Москвитин назвал игру Юры Борисова эталоном «поддерживающей» роли и объяснил специально для Кино Mail, как работа актера помогла в том числе и Майки Мэдисон
Кадр из фильма «Анора»
Кадр из фильма «Анора»

Известный кинокритик и соведущий шоу-подкаста PROсмотрено Егор Москвитин считает, что роль Юры Борисова в фильме Шона Бэйкера «Анора» воплощает в себе именно то, за что присуждают «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Такое мнение он выразил в комментарии для Кино Mail.

Москвитин объяснил, что в американской индустрии не принято деление на роли первого и второго планов. В оригинале номинация называется Best Supporting Actor, что буквально означает «Лучший поддерживающий актер».

«Роль Борисова действительно была образцом поддерживающей работы актера. Потому что то, что он деликатно делал в кадре, находясь на втором плане, позволяло трансформироваться героине на первом плане, и актриса, которая ее сыграла, Майки Мэдисон, в итоге победила на “Оскаре”, вырвав победу у Деми Мур», — отметил критик.

Кадр из фильма «Анора»
Кадр из фильма «Анора»

Эксперт добавил, что эта тонкость была замечена многими критиками, но не крупными премиями. «То, что работа Юры Борисова — эталон поддерживающей работы актера, было очевидно, к сожалению, в основном критикам, которые награждали его: как, например, Ассоциация критиков Торонто, Сиэтла и нескольких других городов».

Напомним, что на прошедшей церемонии вручения премии «Оскар 2025» российский актер Юра Борисов был представлен в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в драматической комедии Шона Бэйкера «Анора», однако уступил победу американцу Кирану Калкину.

Юра Борисов и Марк Эйдельштейн поздравляют Шона Бэйкера на "Оскаре 2025"
Лучшие моменты с российскими актерами на «Оскаре»