«Роль Борисова действительно была образцом поддерживающей работы актера. Потому что то, что он деликатно делал в кадре, находясь на втором плане, позволяло трансформироваться героине на первом плане, и актриса, которая ее сыграла, Майки Мэдисон, в итоге победила на “Оскаре”, вырвав победу у Деми Мур», — отметил критик.