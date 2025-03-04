На Украине возбудили дело против Ивана Охлобыстина

Против Охлобыстина возбудили дело на Украине по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде войны и прославлении ВС РФ. В СБУ отметили, что в сентябре 2022 года Охлобыстин был хедлайнером патриотического концерта-митинга на Красной площади в Москве, а также «агитировал к распространению кремлевского режима по всей территории Украины».