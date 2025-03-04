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Звезда «Очень странных дел» снялась без макияжа и показала несовершенства кожи

Актриса Милли Бобби Браун показала лицо без макияжа и фильтров в соцсети
Милли Бобби Браун, кадр: соцсети
Милли Бобби Браун, кадр: соцсети

Британская актриса и модель Милли Бобби Браун снялась с естественной внешностью. Соответствующая публикация появилась на странице ее косметического бренда Florence By Mills в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В размещенном видео 21-летняя звезда популярного телесериала «Очень странные дела» предстала в белой рубашке, оформленной красными вертикальными линиями, и с распущенными волосами. Кроме того, она запечатлела себя без макияжа, показав на лице прыщи крупным планом.

«Не знаю, видите ли вы, но у меня сейчас довольно сильная сыпь. Мне 21 год, и я все еще не могу понять, что нравится моей коже, а что нет», — пожаловалась она фанатам.

В феврале сообщалось, что Милли Бобби Браун пришла на премьеру фильма «Электрический штат», которая состоялась в Лос-Анджелесе, и расстроила поклонников.