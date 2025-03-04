«Он создает атмосферу»: Антон Лапенко рассказал о работе с Дмитрием Нагиевым

«Кисляк любит все разбирать по полочкам и не стесняется высказывать резкие мнения — в этом я его понимаю. Иногда тоже хочется взглянуть на вещи под другим углом и сказать вслух то, о чем другие молчат. Только он делает это с таким острым, критическим взглядом, а у меня все больше через юмор и абсурд. Но в целом — да, и мне близка эта тяга копаться в деталях и искать скрытый смысл», — поделился он.