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Россияне захотели жить с Шерлоком Холмсом и героями «Мастера и Маргариты»

Россияне назвали Шерлока Холмса идеальным соседом по квартире
Шерлок Холмс и доктор Уотсон из «Шерлока»
Шерлок Холмс и доктор Уотсон из «Шерлока»

Россияне выбрали лучших и худших соседей для аренды квартиры среди персонажей мировой литературы. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба «Литрес».

Согласно результатам совместного исследования «Литреса» и «Авито Недвижимости», лучшим соседом россияне считают Шерлока Холмса из рассказов Артура Конана Дойля.

Второе место поделили Наташа Ростова из романа Льва Толстого «Война и мир» и Джейн Эйр из произведения Шарлотты Бронте. В топ попали Мастер и Маргарита из одноименного романа Михаила Булгакова, Рубеус Хагрид и Сириус Блэк из «Гарри Поттера» Джоан Роулинг, а также Элизабет Беннет из романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение».

Худшим соседом россияне назвали Степана Плюшкина из поэмы Николая Гоголя «Мертвые души». Второе место — у героини пьесы Александра Островского «Гроза» Марфы Кабановой.

Кроме них, в антитопе оказались Иван Хлестаков из «Ревизора» Николая Гоголя, Илья Обломов из романа Ивана Гончарова «Обломов», Миледи Винтер из «Трех мушкетеров» Александра Дюма, Долорес Амбридж и Вернон Дурсль из «Гарри Поттера», а также Анна Каренина из одноименного романа Льва Толстого.