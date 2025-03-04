Россияне захотели жить с Шерлоком Холмсом и героями «Мастера и Маргариты»

Второе место поделили Наташа Ростова из романа Льва Толстого «Война и мир» и Джейн Эйр из произведения Шарлотты Бронте. В топ попали Мастер и Маргарита из одноименного романа Михаила Булгакова, Рубеус Хагрид и Сириус Блэк из «Гарри Поттера» Джоан Роулинг, а также Элизабет Беннет из романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение».