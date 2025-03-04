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Ирина Роднина оценила байопик о себе

Фигуристка назвала фильм о себе более цельным, чем жизнь

Cоветская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила байопик о себе самой «Роднина» режиссера Константина Статского. Ее цитирует NEWS.ru.

Спортсменке понравилось, как справилась с задачей актриса Владислава Самохина, исполнившая главную роль. Роднина переживала о том, как ее длинную историю перенесут на экран.

Владислава Самохина в фильме «Роднина»
Владислава Самохина в фильме «Роднина»

«Понятно, что где-то это творческий момент, нет определенной хронологии и такой исторической точки. Может, и хорошо. Фильм более цельный, чем сама жизнь оказалась, поэтому я его посмотрела», — сказала фигуристка.

Знаменитость также испытывала опасения о том, как в фильме покажут Станислава Жука — советского тренера и многократного призера чемпионатов Европы по фигурному катанию. Здесь она также не разочаровалась. Роднина подчеркивает, что тренер был непростым, но особым человеком.

«Он поменял наши взгляды, отношение к себе, к жизни и то, к чему ты прикасаешься и чем ты занимаешься», — сказала она.

Спортивная драма «Роднина» выйдет на широкие экраны 6 марта. Он снят по автобиографии спортсменки «Слеза чемпионки».

Ранее сыгравшая Роднину актриса рассказала о тяжелых тренировках ради роли.