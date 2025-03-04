Умер актер сериала «Ищейка» Михаил Мокеев

Мокеев после окончания физико-технического факультета Харьковского университета работал физиком-ядерщиком в Институте физики высоких энергий в Протвино Московской области. Там он создал любительский театр «Зеленый гусь». В 1982 году окончил режиссерское отделение актерского факультета Школы-студии МХАТ на курсе Олега Ефремова, после чего был актером и режиссером МХАТ, театральным педагогом.