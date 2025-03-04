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Умер актер сериала «Ищейка» Михаил Мокеев

О смерти актера, режиссера и педагога стало известно 3 марта
Михаил Мокеев
Михаил МокеевИсточник: Legion-Media.ru

В возрасте 73 лет умер советский и российский актер, режиссер, педагог Михаил Мокеев. Об этом сообщила пресс-служба Белгородского государственного академического драматического театра имени М. С. Щепкина.

О смерти стало известно 3 марта.

«С этим именем связана особенная страница истории нашего театра. Страница триумфальная, громкая, ликующая. Страница уникального эксперимента и шквала зрительской любви», — пишут о Мокееве коллеги.

Спектакль «Ромео и Джульетта», добавляют в пресс-службе в 1997 году стал настоящим событием в театральной жизни Белгорода и был представлен на Чеховском фестивале в Москве.

Мокеев после окончания физико-технического факультета Харьковского университета работал физиком-ядерщиком в Институте физики высоких энергий в Протвино Московской области. Там он создал любительский театр «Зеленый гусь». В 1982 году окончил режиссерское отделение актерского факультета Школы-студии МХАТ на курсе Олега Ефремова, после чего был актером и режиссером МХАТ, театральным педагогом.

В качестве актера снимался в сериалах «Батальоны просят огня», «Ночь на размышление» и «Ищейка». Поставил сериалы «Адъютанты любви», «Татьянин день», «Хозяйка моей судьбы».