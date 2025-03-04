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Жена Юры Борисова пришла на вечеринку «Оскара» в платье в русском стиле

Актриса Анна Шевчук посетила афтепати «Оскара» в платье от российского дизайнера

Жена актера Юры Борисова, Анна Шевчук, появилась на светском мероприятии в платье российского бренда. Об этом сообщает издание The Blueprint в своем Telegram-канале.

Юра Борисов и Анна Шевчук
Юра Борисов и Анна ШевчукИсточник: Christopher Polk / Contributor / Variety / Variety

Супруги стали гостями вечеринки Vanity Fair, которая ежегодно проходит после церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе. Актриса выбрала для вечера белое платье с гжельской росписью от российского бренда Tegin. Артист позировал на красной дорожке в белой рубашке с черной бабочкой, брючном костюме и туфлях.

3 марта прошла 97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии за заслуги в области кинематографа. В списке претендентов на «Оскар» впервые появился российский актер. Борисов был номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Анора», однако в итоге награда досталась Кирану Калкину за роль в ленте «Настоящая боль».

Ранее жена Юры Борисова засняла свои туфли на «Оскаре» и стала мемом.