Актриса Агния Кузнецова снялась в крошечном бикини

Звезда «Мосгаза» Агния Кузнецова снялась в крошечном бикини. Актриса позировала в белом купальнике на пляже и опубликовала фото в соцсетях.
«Как рыба в воде», — отметила артистка.
Знаменитость отдыхает на Мальдивах вместе с сыном. Кузнецова признавалась, что мечтала об отпуске на островах.
Артистка в 2019 году стала матерью. Она родила первенца от танцовщика Максима Петрова, за которого вышла замуж в 2015 году. Звезда говорила в интервью, что хотела назвать сына Андреем в честь врача, который проводил эпидуральную анестезию — настолько она была ему благодарна.
Однако супругу знаменитости не понравился такой вариант, поскольку танцовщик хотел дать ребенку оригинальное имя. По словам Кузнецовой, она долгое время стояла на своем, но в итоге пошла на компромисс — мальчика назвали Андроном.
Актриса перестала публиковать фото с мужем и появляться с ним на светских мероприятиях. Звезда делится в соцсетях только моментами из жизни сына. Поклонники заподозрили, что актриса рассталась с Петровым, однако звезда не комментирует слухи и не отвечает на вопросы подписчиков о разводе.