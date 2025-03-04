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Стали известны новые подробности суда из-за фильма «Руки вверх!»

Сергей Жуков подал новый иск в арбитражный суд Москвы о запрете блокировок его фильма

Певец Сергей Жуков обратился в суд с требованием запретить компаниям добиваться блокировки фильма о группе «Руки вверх!» Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в суде.

По информации издания, артист подал новый иск в арбитражный суд Москвы, ответчиками по нему указаны ООО «Издательство “Джем”» и ООО «Компания Топ7». Жуков просит запретить им добиваться блокировок фильма «Руки вверх!» на онлайн-площадках. Известно, что иск поступил в суд 13 декабря 2024 года, слушания по нему назначены на 5 мая.

Как подчеркивают собеседники агентства, ответчики ранее заявляли, что им принадлежат права на фонограммы использованных в картине песен. Однако юристы Жукова утверждают, что все дорожки были записаны им специально для фильма «Руки вверх!».

Ранее сообщалось, что Жуков обратился к председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину по делу о блокировке фильма «Руки вверх!».