Стали известны новые подробности суда из-за фильма «Руки вверх!»

По информации издания, артист подал новый иск в арбитражный суд Москвы, ответчиками по нему указаны ООО «Издательство “Джем”» и ООО «Компания Топ7». Жуков просит запретить им добиваться блокировок фильма «Руки вверх!» на онлайн-площадках. Известно, что иск поступил в суд 13 декабря 2024 года, слушания по нему назначены на 5 мая.