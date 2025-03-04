СМИ: Деми Мур тяжело переживает проигрыш на «Оскаре»

Инсайдер из окружения звезды заявил, что после победы на «Золотом глобусе» в категории «Лучшая актриса» Деми Мур надеялась получить «Оскар». По словам источника, артистка очень разочаровалась, когда не услышала свое имя. При этом актриса «в восторге» от Майки Мэдисон и других коллег, которые были номинированы на премию.