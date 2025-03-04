СМИ: Деми Мур тяжело переживает проигрыш на «Оскаре»

Голливудская актриса Деми Мур тяжело переживает проигрыш на премии «Оскар». Об этом сообщает издание Page Six.
Инсайдер из окружения звезды заявил, что после победы на «Золотом глобусе» в категории «Лучшая актриса» Деми Мур надеялась получить «Оскар». По словам источника, артистка очень разочаровалась, когда не услышала свое имя. При этом актриса «в восторге» от Майки Мэдисон и других коллег, которые были номинированы на премию.
Собеседник издания также отметил, что на афтепати «Оскара» к Деми Мур подошло множество актеров, чтобы «выразить свою любовь и поддержку ее творчеству».
3 марта прошла 97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии за заслуги в области кинематографа. Деми Мур была номинирована в категории «Лучшая актриса» за работу в фильме «Субстанция», однако в итоге награду отдали Майки Мэдисон за роль в ленте «Анора».
Во время объявления победителя 62-летняя актриса не смогла скрыть эмоций и выглядела разочарованной. По словам журналистов, Деми Мур сидела в зале с недовольным лицом и позже остальных стала аплодировать коллеге.