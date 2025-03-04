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Дочь Сталлоне снялась в винтажном платье своей матери, впечатлив фанатов

26-летняя Систин Сталлоне надела винтажное платье модели Дженнифер Флавин
Дочь Сильвестра Сталлоне снялась в винтажном платье своей матери, впечатлив фанатов
Дочь Сильвестра Сталлоне снялась в винтажном платье своей матери, впечатлив фанатовИсточник: www_gazeta_ru

Дочь голливудского актера Сильвестра Сталлоне надела винтажное платье своей матери. 26-летняя Систин Роуз Сталлоне позировала в откровенном наряде с глубоким декольте перед зеркалом в ванной и опубликовала фото в соцсетях.

Подписчики девушки активно прокомментировали ее пост: «Ты восхитительна», «Невероятная», «Безумно красива в любом платье», «Ты идеальная», «Боже, само совершенство», «Притягательная девушка», «Ты невероятная», «Самая красивая девушка в мире», «Потрясающая», «У тебя невероятная красота», «Так элегантно выглядишь в этом платье», «Фантастика».

У Сталлоне трое детей от модели Дженнифер Флавин. Пара познакомилась в одном из ресторанов Голливуда, а потом встретилась на съемках фильма «Рокки 5». Сталлоне не спешил делать предложение возлюбленной, которая на 22 года его моложе, они поженились уже после рождения дочери Софии.

В августе 2022 года в СМИ появилась информация о том, что Флавин подала на развод после 25 лет официального брака, обвинив актера в растрате семейного бюджета. Однако в сентябре артист опубликовал в соцсетях фото с женой, спровоцировав слухи о воссоединении, а через месяц они официально сообщили, что сохранили семью.

У Сталлоне также есть сын от брака с коллегой Сашей Зак, Серджо 45 лет, мужчина страдает аутизмом. Артист не рассказывает о его судьбе и не показывает публике.