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Алла Довлатова назвала Дмитрия Нагиева примером для российской молодежи

Актриса считает, что Нагиев смог добиться успехов в карьере «без связей и блата»
Дмитрий Нагиев
Дмитрий НагиевИсточник: PersonaStars

Актриса и радиоведущая Алла Довлатова назвала Дмитрия Нагиева примером для российской молодежи. Ее слова передает сайт «Страсти».

Знаменитость пояснила, что знакома с Нагиевым еще с момента, когда шоумен делал первые шаги на телевизионном поприще.

«Как он себя взращивал, воспитывал, какая там дисциплина. У меня такой дисциплины, такого целеустремленного характера не было. Я ему не завидую, я за него радуюсь», — заявила Довлатова.

Артистка напомнила, что Дмитрий вырос в «очень скромной семье», но смог добиться успехов в карьере «без связей и блата». Довлатова уверена, что актер продолжит двигаться вперед по карьерной лестнице.

«Там честолюбие, помноженное на миллиарды. Человек сам себя делает и с каждым разом все лучше, острее, интереснее. <…> Все благодаря колоссальному трудолюбию. Восхищаюсь им», — подытожила актриса.

В конце января сообщалось, что шоумен Дмитрий Нагиев стал кумиром молодых россиянок из-за внешности. Интернет-пользователи массово выкладывали видео с Нагиевым 20-летней давности и фотографии, на которых чемпион СССР среди юниоров по самбо запечатлен с голым торсом.

Ранее сообщалось, что Алла Довлатова снялась с внуком, которого назвали в честь разведчика.